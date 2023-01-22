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https://sputnikarabic.ae/20230122/المركزي-الأوروبي--يعتزم-رفع-الفائدة-05-في-فبراير-ومارس-1072570426.html
المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة 0.5% في فبراير ومارس
المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة 0.5% في فبراير ومارس
قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كلاش كنوت، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير/ شباط ومارس/ آذار... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T11:31+0000
2023-01-22T11:31+0000
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وأضاف في مقابلة مع إذاعة "WNL" الهولندية "توقعوا أن نرفع الأسعار 0.5 بالمئة في فبراير ومارس".وتابع "توقعوا ألا نكتفي بذلك وأن تُتخذ المزيد من الخطوات في مايو/ أيار ويونيو/حزيران".وفي تصريح منفصل لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية نُشر أيضا اليوم، قال كنوت إنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة بحلول الصيف".وأشار إلى أنه "في مرحلة ما بالطبع ستصبح المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم أكثر توازنا".وأوضح "إذا حدث ذلك، يمكننا حينها اتخاذ خطوة أخرى بخفض الفائدة من 25 إلى 50 نقطة أساس، على سبيل المثال"، ولكنه استبعد في نفس الوقت حدوث انخفاض، قائلا: "ما زلنا بعيدين عن ذلك".وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد أعلنت الخميس الماضي، أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة، طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.يشار إلى أن المركزي الأوروبي كان قد رفع بشكل تراكمي نسبة الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو/ تموز 2022، وهو ارتفاع غير مسبوق في سرعته. هذا ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في أوائل فبراير 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220401/أوروبا-تحت-ضغط-غير-مسبوق-تضخم-الأسعار-يبلغ-أعلى-مستوياته-على-الإطلاق-1060743933.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن

المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة 0.5% في فبراير ومارس

11:31 GMT 22.01.2023
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
CC BY 2.0 / moerschy /
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قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كلاش كنوت، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير/ شباط ومارس/ آذار المقبلين.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة "WNL" الهولندية "توقعوا أن نرفع الأسعار 0.5 بالمئة في فبراير ومارس".
وتابع "توقعوا ألا نكتفي بذلك وأن تُتخذ المزيد من الخطوات في مايو/ أيار ويونيو/حزيران".
وفي تصريح منفصل لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية نُشر أيضا اليوم، قال كنوت إنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة بحلول الصيف".
وأشار إلى أنه "في مرحلة ما بالطبع ستصبح المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم أكثر توازنا".
وأوضح "إذا حدث ذلك، يمكننا حينها اتخاذ خطوة أخرى بخفض الفائدة من 25 إلى 50 نقطة أساس، على سبيل المثال"، ولكنه استبعد في نفس الوقت حدوث انخفاض، قائلا: "ما زلنا بعيدين عن ذلك".
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1 أبريل 2022, 15:36 GMT
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد أعلنت الخميس الماضي، أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة، طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.
يشار إلى أن المركزي الأوروبي كان قد رفع بشكل تراكمي نسبة الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو/ تموز 2022، وهو ارتفاع غير مسبوق في سرعته.
هذا ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في أوائل فبراير 2023.
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