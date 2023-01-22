https://sputnikarabic.ae/20230122/المركزي-الأوروبي--يعتزم-رفع-الفائدة-05-في-فبراير-ومارس-1072570426.html

المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة 0.5% في فبراير ومارس

المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة 0.5% في فبراير ومارس

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كلاش كنوت، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير/ شباط ومارس/ آذار... 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T11:31+0000

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وأضاف في مقابلة مع إذاعة "WNL" الهولندية "توقعوا أن نرفع الأسعار 0.5 بالمئة في فبراير ومارس".وتابع "توقعوا ألا نكتفي بذلك وأن تُتخذ المزيد من الخطوات في مايو/ أيار ويونيو/حزيران".وفي تصريح منفصل لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية نُشر أيضا اليوم، قال كنوت إنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة بحلول الصيف".وأشار إلى أنه "في مرحلة ما بالطبع ستصبح المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم أكثر توازنا".وأوضح "إذا حدث ذلك، يمكننا حينها اتخاذ خطوة أخرى بخفض الفائدة من 25 إلى 50 نقطة أساس، على سبيل المثال"، ولكنه استبعد في نفس الوقت حدوث انخفاض، قائلا: "ما زلنا بعيدين عن ذلك".وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد أعلنت الخميس الماضي، أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة، طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.يشار إلى أن المركزي الأوروبي كان قد رفع بشكل تراكمي نسبة الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو/ تموز 2022، وهو ارتفاع غير مسبوق في سرعته. هذا ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في أوائل فبراير 2023.

https://sputnikarabic.ae/20220401/أوروبا-تحت-ضغط-غير-مسبوق-تضخم-الأسعار-يبلغ-أعلى-مستوياته-على-الإطلاق-1060743933.html

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