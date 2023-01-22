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https://sputnikarabic.ae/20230122/المغرب-يدين-بشدة-إقدام-متطرفين-سويديين-بستوكهولم-على-إحراق-المصحف-الشريف-1072560411.html
المغرب يدين بشدة إقدام متطرفين سويديين بستوكهولم على إحراق المصحف الشريف
المغرب يدين بشدة إقدام متطرفين سويديين بستوكهولم على إحراق المصحف الشريف
أدانت المملكة المغربية بشدة، يوم السبت، إقدام متطرفين سويديين بستوكهولم على إحراق المصحف الشريف، معبرة عن رفضها المطلق لهذا الفعل الذي وصفته بالخطير. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T00:10+0000
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وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "استغرابها سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول الذي جرى أمام قوات الأمن السويدية".وشددت الوزارة على أن "هذا العمل الشنيع الذي يمس مشاعر أكثر من مليار مسلم من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين الأديان والشعوب".وأكدت أن قيم التسامح والتعايش "تقتضي عدم الكيل بمكيالين والتعامل بنفس الحزم والصرامة مع كل ما يمس مقدسات الأديان ومشاعر المنتسبين لها".يذكر أن السلطات السويدية سمحت لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم، أمس الجمعة، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.ويرأس بالودان، حزب سترام كورس (الخط المتشدد) اليميني المتطرف في الدنمارك ويحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية، وهو شخصية مثيرة للجدل، وقد أدين بالعنصرية وحكم عليه بالسجن في 2020، بعد أن نشر مقاطع فيديو معادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لحزبه، ولا تزال المحكمة الدنماركية العليا تؤيد القرار، إذ وجدته مذنبا بالعنصرية.وتم منع بالودان، في سبتمبر/ أيلول 2020، من دخول السويد لمدة عامين، وفي أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، تم منعه من دخول ألمانيا لبعض الوقت أيضا بعد أن أعلن عن خطط لتنظيم مظاهرة استفزازية مناهضة للمسلمين في برلين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/الإمارات-تدين-بشدة-إحراق-نسخة-من-المصحف-في-السويد-ممارسة-تتنافى-مع-القيم-والمبادئ-الإنسانية-1072558070.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, السويد
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, السويد

المغرب يدين بشدة إقدام متطرفين سويديين بستوكهولم على إحراق المصحف الشريف

00:10 GMT 22.01.2023
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Ministerوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Minister
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أدانت المملكة المغربية بشدة، يوم السبت، إقدام متطرفين سويديين بستوكهولم على إحراق المصحف الشريف، معبرة عن رفضها المطلق لهذا الفعل الذي وصفته بالخطير.
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "استغرابها سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول الذي جرى أمام قوات الأمن السويدية".
وطالبت الخارجية المغربية بالتدخل لعدم السماح بالمساس بالقرآن الكريم وبالرموز الدينية المقدسة للمسلمين.
وشددت الوزارة على أن "هذا العمل الشنيع الذي يمس مشاعر أكثر من مليار مسلم من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين الأديان والشعوب".
وأكدت أن قيم التسامح والتعايش "تقتضي عدم الكيل بمكيالين والتعامل بنفس الحزم والصرامة مع كل ما يمس مقدسات الأديان ومشاعر المنتسبين لها".
يذكر أن السلطات السويدية سمحت لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم، أمس الجمعة، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.
وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
الإمارات تدين إحراق نسخة من المصحف في السويد: ممارسة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية
أمس, 20:58 GMT
ويرأس بالودان، حزب سترام كورس (الخط المتشدد) اليميني المتطرف في الدنمارك ويحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية، وهو شخصية مثيرة للجدل، وقد أدين بالعنصرية وحكم عليه بالسجن في 2020، بعد أن نشر مقاطع فيديو معادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لحزبه، ولا تزال المحكمة الدنماركية العليا تؤيد القرار، إذ وجدته مذنبا بالعنصرية.
وتم منع بالودان، في سبتمبر/ أيلول 2020، من دخول السويد لمدة عامين، وفي أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، تم منعه من دخول ألمانيا لبعض الوقت أيضا بعد أن أعلن عن خطط لتنظيم مظاهرة استفزازية مناهضة للمسلمين في برلين.
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