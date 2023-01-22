https://sputnikarabic.ae/20230122/المغرب-يدين-بشدة-إقدام-متطرفين-سويديين-بستوكهولم-على-إحراق-المصحف-الشريف-1072560411.html

المغرب يدين بشدة إقدام متطرفين سويديين بستوكهولم على إحراق المصحف الشريف

المغرب يدين بشدة إقدام متطرفين سويديين بستوكهولم على إحراق المصحف الشريف

أدانت المملكة المغربية بشدة، يوم السبت، إقدام متطرفين سويديين بستوكهولم على إحراق المصحف الشريف، معبرة عن رفضها المطلق لهذا الفعل الذي وصفته بالخطير. 22.01.2023, سبوتنيك عربي

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وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "استغرابها سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول الذي جرى أمام قوات الأمن السويدية".وشددت الوزارة على أن "هذا العمل الشنيع الذي يمس مشاعر أكثر من مليار مسلم من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين الأديان والشعوب".وأكدت أن قيم التسامح والتعايش "تقتضي عدم الكيل بمكيالين والتعامل بنفس الحزم والصرامة مع كل ما يمس مقدسات الأديان ومشاعر المنتسبين لها".يذكر أن السلطات السويدية سمحت لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم، أمس الجمعة، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.ويرأس بالودان، حزب سترام كورس (الخط المتشدد) اليميني المتطرف في الدنمارك ويحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية، وهو شخصية مثيرة للجدل، وقد أدين بالعنصرية وحكم عليه بالسجن في 2020، بعد أن نشر مقاطع فيديو معادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لحزبه، ولا تزال المحكمة الدنماركية العليا تؤيد القرار، إذ وجدته مذنبا بالعنصرية.وتم منع بالودان، في سبتمبر/ أيلول 2020، من دخول السويد لمدة عامين، وفي أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، تم منعه من دخول ألمانيا لبعض الوقت أيضا بعد أن أعلن عن خطط لتنظيم مظاهرة استفزازية مناهضة للمسلمين في برلين.

https://sputnikarabic.ae/20230121/الإمارات-تدين-بشدة-إحراق-نسخة-من-المصحف-في-السويد-ممارسة-تتنافى-مع-القيم-والمبادئ-الإنسانية-1072558070.html

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