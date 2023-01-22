https://sputnikarabic.ae/20230122/الهند-تحظر-فيلما-وثائقيا-من-إنتاج-بي-بي-سي-يسيء-إلى-رئيس-وزرائها-مودي-1072563932.html

الهند تحظر فيلما وثائقيا من إنتاج "بي بي سي" يسيء إلى رئيس وزرائها مودي

الهند تحظر فيلما وثائقيا من إنتاج "بي بي سي" يسيء إلى رئيس وزرائها مودي

قررت الحكومة الهندية حظر فيلم وثائقي من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ترى أنه ‏يسيء إلى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.‏ 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T07:47+0000

2023-01-22T07:47+0000

2023-01-22T07:47+0000

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وأشار مستشار الحكومة، كانشان غوبتا، عبر "تويتر"، أمس السبت، إلى أنه تم إصدار توجيهات لمنع مشاركة مقاطع من الفيلم باستخدام سلطات الطوارئ المتاحة للحكومة، بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات في البلاد.ولفت إلى أنه "على الرغم من أن "بي بي سي" لم تبثّ الفيلم الوثائقي في الهند، فقد تم تحميله على بعض قنوات "يوتيوب".وأضاف كانشان غوبتا أن الحكومة الهندية أصدرت أوامر لـ"تويتر" بحظر أكثر من 50 تغريدة مرتبطة بالفيلم الوثائقي، وطلبت من موقع "يوتيوب" حظر أي تحميلات للفيلم، لافتا إلى أن كلّا من "يوتيوب" و"تويتر" التزما بذلك.ويشكك الفيلم الوثائقي في طريقة قيادة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، للأمور خلال أعمال الشغب التي وقعت في إقليم غوغارات عام 2002.وكان مودي رئيسا لوزراء ولاية غوغارات الغربية، عندما سادتها أعمال شغب طائفية، خلفت أكثر من ألف قتيل معظمهم من المسلمين، وفقا لإحصاءات الحكومة الهندية.وفي الحادث، قُتل أكثر من 1000 شخص - معظمهم من المسلمين - في أعمال عنف طائفية في أنحاء الولاية، بعد أن أحرق حشد من المسلمين قطارا كان يقل حجاجا هندوسا، ألقت جماعات حقوق الإنسان باللوم على مودي في عدم قيامه بالكثير لوقف العنف، وهي المزاعم التي أنكرها، ورفضتها المحكمة العليا في الهند لاحقا.

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