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https://sputnikarabic.ae/20230122/برلين-وباريس-تخططان-لإجراء-تدريبات-عسكرية-مشتركة-في-ليتوانيا-ورومانيا-1072588590.html
برلين وباريس تخططان لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في ليتوانيا ورومانيا
برلين وباريس تخططان لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في ليتوانيا ورومانيا
تخطط برلين وباريس لإجراء تدريبات للواء الفرنسي الألماني في ليتوانيا ورومانيا بهدف دعم الحلفاء في شرق أوروبا. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T19:49+0000
2023-01-22T19:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك، عن اجتماع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، اليوم الأحد: "تؤكد برلين وباريس التزامهما بالشراكة عبر الأطلسي وحلف شمال الأطلسي، الذي يظل حجر الزاوية للأمن الأوروبي".وأضاف البيان: "من أجل دعم حلفائنا الشرقيين، ستخطط القوات المسلحة لتدريبات مشتركة للواء الفرنسي الألماني في ليتوانيا ورومانيا".
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العالم, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا
العالم, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا

برلين وباريس تخططان لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في ليتوانيا ورومانيا

19:49 GMT 22.01.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID
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تخطط برلين وباريس لإجراء تدريبات للواء الفرنسي الألماني في ليتوانيا ورومانيا بهدف دعم الحلفاء في شرق أوروبا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك، عن اجتماع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، اليوم الأحد: "تؤكد برلين وباريس التزامهما بالشراكة عبر الأطلسي وحلف شمال الأطلسي، الذي يظل حجر الزاوية للأمن الأوروبي".
وأضاف البيان: "من أجل دعم حلفائنا الشرقيين، ستخطط القوات المسلحة لتدريبات مشتركة للواء الفرنسي الألماني في ليتوانيا ورومانيا".
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