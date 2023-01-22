https://sputnikarabic.ae/20230122/بعد-تأكيدها-إجراء-تدريبات-مع-روسيا-والصين-سنويا-ما-هي-قدرات-جيش-جنوب-أفريقيا-1072567954.html
تستعد لإجراء تدريبات سنوية مع روسيا والصين... ما هي قدرات جيش جنوب أفريقيا؟
تستعد لإجراء تدريبات سنوية مع روسيا والصين... ما هي قدرات جيش جنوب أفريقيا؟
تمتلك جنوب أفريقيا ثالث أقوى الجيوش الأفريقية، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 33 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T10:59+0000
2023-01-22T10:59+0000
2023-01-22T11:02+0000
رصد عسكري
روسيا
جنوب أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/16/1072568284_0:166:3048:1881_1920x0_80_0_0_c4b53d80b9d4fa6faa04c36823389abe.jpg
جنوب أفريقيا عضو نشط في الاتحاد الأفريقي، وهي من أكبر 10 منتجين للفحم، الذي يمثل مصدر طاقة حيوي للعالم، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن ميزانية الدفاع لجنوب أفريقيا تقدر بـ 2.8 مليار دولار.ويقدر عدد سكان جنوب أفريقيا بـ 57.5 مليون نسمة، بينهم نحو 14 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية.ويصل إجمالي عدد جنود جيش جنوب أفريقيا إلى 232 ألفا و700 جندي يضمون:وتصنف القوات الجوية لجنوب أفريقيا في المرتبة رقم 41 عالميا وتضم 226 طائرة حربية بينها:وتضم القوات البرية لجنوب أفريقيا عدة أنواع من العتاد العسكري تشمل:ويصنف الأسطول الحربي لجنوب أفريقيا في المرتبة رقم 47 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم 47 وحدة بحرية بينها:ومن المقرر أن تشارك روسيا والصين في تدريبات عسكرية مشتركة مع جنوب أفريقيا في الجنوب الأفريقي في فبراير/ شباط المقبل.وكان أول تمرين بحري مشترك بين الدول الثلاث في مياه جنوب أفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لكن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، قالت في مقابلة مع "سبوتنيك" إن بلادها تريد رفع مستوى التدريب العسكري من خلال المشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا، مشيرة إلى أنها دولة عسكرية قوية ونريد أن تتمتع قواتنا بتدريب عالي المستوى.
https://sputnikarabic.ae/20230110/ما-هي-أقوى-3-جيوش-أفريقية-في-2023-1072137449.html
https://sputnikarabic.ae/20230122/سفير-جنوب-أفريقيا-لدى-موسكو-التدريبات-البحرية-مع-روسيا-والصين-ستجرى-سنويا-1072565052.html
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/16/1072568284_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_7b8899415a155a8080f3778f59f103c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, جنوب أفريقيا
رصد عسكري, روسيا, جنوب أفريقيا
تستعد لإجراء تدريبات سنوية مع روسيا والصين... ما هي قدرات جيش جنوب أفريقيا؟
10:59 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 11:02 GMT 22.01.2023) تابعنا عبر
تمتلك جنوب أفريقيا ثالث أقوى الجيوش الأفريقية، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 33 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023.
جنوب أفريقيا عضو نشط في الاتحاد الأفريقي، وهي من أكبر 10 منتجين للفحم، الذي يمثل مصدر طاقة حيوي للعالم، حسبما ذكر
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى أن ميزانية الدفاع
لجنوب أفريقيا تقدر بـ 2.8 مليار دولار.
ويقدر عدد سكان جنوب أفريقيا بـ 57.5 مليون نسمة، بينهم نحو 14 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية.
ويصل إجمالي عدد جنود جيش جنوب أفريقيا إلى 232 ألفا و700 جندي يضمون:
12 ألفا و500 جندي احتياطي.
180 ألفا قوات شبه عسكرية.
وتصنف القوات الجوية لجنوب أفريقيا في المرتبة رقم 41 عالميا وتضم 226 طائرة حربية بينها:
91 مروحية بينها 12 مروحية هجومية.
وتضم القوات البرية لجنوب أفريقيا عدة أنواع من العتاد العسكري تشمل:
ويصنف الأسطول الحربي لجنوب أفريقيا في المرتبة رقم 47 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم 47 وحدة بحرية بينها:
ومن المقرر أن تشارك روسيا والصين في تدريبات عسكرية مشتركة مع جنوب أفريقيا
في الجنوب الأفريقي في فبراير/ شباط المقبل.
وكان أول تمرين بحري مشترك بين الدول الثلاث في مياه جنوب أفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لكن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، قالت في مقابلة مع "سبوتنيك" إن بلادها تريد رفع مستوى التدريب العسكري
من خلال المشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا، مشيرة إلى أنها دولة عسكرية قوية ونريد أن تتمتع قواتنا بتدريب عالي المستوى.