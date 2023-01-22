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https://sputnikarabic.ae/20230122/بعد-تأكيدها-إجراء-تدريبات-مع-روسيا-والصين-سنويا-ما-هي-قدرات-جيش-جنوب-أفريقيا-1072567954.html
تستعد لإجراء تدريبات سنوية مع روسيا والصين... ما هي قدرات جيش جنوب أفريقيا؟
تستعد لإجراء تدريبات سنوية مع روسيا والصين... ما هي قدرات جيش جنوب أفريقيا؟
تمتلك جنوب أفريقيا ثالث أقوى الجيوش الأفريقية، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 33 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T10:59+0000
2023-01-22T11:02+0000
رصد عسكري
روسيا
جنوب أفريقيا
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جنوب أفريقيا عضو نشط في الاتحاد الأفريقي، وهي من أكبر 10 منتجين للفحم، الذي يمثل مصدر طاقة حيوي للعالم، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن ميزانية الدفاع لجنوب أفريقيا تقدر بـ 2.8 مليار دولار.ويقدر عدد سكان جنوب أفريقيا بـ 57.5 مليون نسمة، بينهم نحو 14 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية.ويصل إجمالي عدد جنود جيش جنوب أفريقيا إلى 232 ألفا و700 جندي يضمون:وتصنف القوات الجوية لجنوب أفريقيا في المرتبة رقم 41 عالميا وتضم 226 طائرة حربية بينها:وتضم القوات البرية لجنوب أفريقيا عدة أنواع من العتاد العسكري تشمل:ويصنف الأسطول الحربي لجنوب أفريقيا في المرتبة رقم 47 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم 47 وحدة بحرية بينها:ومن المقرر أن تشارك روسيا والصين في تدريبات عسكرية مشتركة مع جنوب أفريقيا في الجنوب الأفريقي في فبراير/ شباط المقبل.وكان أول تمرين بحري مشترك بين الدول الثلاث في مياه جنوب أفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لكن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، قالت في مقابلة مع "سبوتنيك" إن بلادها تريد رفع مستوى التدريب العسكري من خلال المشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا، مشيرة إلى أنها دولة عسكرية قوية ونريد أن تتمتع قواتنا بتدريب عالي المستوى.
https://sputnikarabic.ae/20230110/ما-هي-أقوى-3-جيوش-أفريقية-في-2023-1072137449.html
https://sputnikarabic.ae/20230122/سفير-جنوب-أفريقيا-لدى-موسكو-التدريبات-البحرية-مع-روسيا-والصين-ستجرى-سنويا-1072565052.html
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رصد عسكري, روسيا, جنوب أفريقيا
رصد عسكري, روسيا, جنوب أفريقيا

تستعد لإجراء تدريبات سنوية مع روسيا والصين... ما هي قدرات جيش جنوب أفريقيا؟

10:59 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 11:02 GMT 22.01.2023)
© AFP 2023 / RAJESH JANTILALجيش جنوب أفريقيا
جيش جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / RAJESH JANTILAL
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تمتلك جنوب أفريقيا ثالث أقوى الجيوش الأفريقية، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 33 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023.
جنوب أفريقيا عضو نشط في الاتحاد الأفريقي، وهي من أكبر 10 منتجين للفحم، الذي يمثل مصدر طاقة حيوي للعالم، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
ما هي أقوى 3 جيوش أفريقية في 2023؟
10 يناير, 20:54 GMT
ولفت الموقع إلى أن ميزانية الدفاع لجنوب أفريقيا تقدر بـ 2.8 مليار دولار.
ويقدر عدد سكان جنوب أفريقيا بـ 57.5 مليون نسمة، بينهم نحو 14 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية.

ويصل إجمالي عدد جنود جيش جنوب أفريقيا إلى 232 ألفا و700 جندي يضمون:

40 ألفا و200 جندي عامل.
12 ألفا و500 جندي احتياطي.
180 ألفا قوات شبه عسكرية.
© AFP 2023 / RAJESH JANTILALجيش جنوب أفريقيا
جيش جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
جيش جنوب أفريقيا
© AFP 2023 / RAJESH JANTILAL

وتصنف القوات الجوية لجنوب أفريقيا في المرتبة رقم 41 عالميا وتضم 226 طائرة حربية بينها:

17 مقاتلة.
23 طائرة نقل عسكري.
88 طائرة تدريب.
7 طائرات مهام خاصة.
91 مروحية بينها 12 مروحية هجومية.

وتضم القوات البرية لجنوب أفريقيا عدة أنواع من العتاد العسكري تشمل:

195 دبابة.
34 ألفا و540 مدرعة.
49 مدفعا ذاتي الحركة.
82 مدفعا مقطورا.
101 راجمة صواريخ.

ويصنف الأسطول الحربي لجنوب أفريقيا في المرتبة رقم 47 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم 47 وحدة بحرية بينها:

4 فرقاطات.
3 غواصات.
31 سفينة دورية.
كاسحتا ألغام بحرية.
ومن المقرر أن تشارك روسيا والصين في تدريبات عسكرية مشتركة مع جنوب أفريقيا في الجنوب الأفريقي في فبراير/ شباط المقبل.
الأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر كوفروفيتس و إيفان غولوبيتس أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
سفير جنوب أفريقيا لدى موسكو: التدريبات البحرية مع روسيا والصين ستجرى سنويا
08:33 GMT
وكان أول تمرين بحري مشترك بين الدول الثلاث في مياه جنوب أفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لكن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، قالت في مقابلة مع "سبوتنيك" إن بلادها تريد رفع مستوى التدريب العسكري من خلال المشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا، مشيرة إلى أنها دولة عسكرية قوية ونريد أن تتمتع قواتنا بتدريب عالي المستوى.
© Sputnikما هي أقوى 6 جيوش في أفريقيا؟
ما هي أقوى 6 جيوش في أفريقيا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
ما هي أقوى 6 جيوش في أفريقيا؟
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