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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230122/بوريل-ألمانيا-تمنع-الاتحاد-الأوروبي-من-تزويد-أوكرانيا-بالدبابات-والأسلحة-الثقيلة-1072578270.html
بوريل: ألمانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من تزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة
بوريل: ألمانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من تزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ألمانيا تمنع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة، والتي من المرجح... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T15:27+0000
2023-01-22T15:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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مدريد - سبوتنيك. وذكر بوريل في تصريحات لصحيفة "الدياريو" الإسبانية: "أنا شخصيا أعتقد أنه في الوضع الحالي، تحتاج أوكرانيا إلى إمداد الدبابات حتى تتمكن ليس فقط من احتواء (الضربات الروسية)، ولكن أيضا صدها".وأردف: "لم يتم اتخاذ هذا القرار السياسي بعد، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم رغبة ألمانيا، ولكن إذا لم يحدث هذا، فإن الأزمة ستستمر حتى الربيع المقبل، حيث من المحتمل أن تحاول روسيا بدء هجوم جديد".وأضاف الدبلوماسي الكبير أن تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا كان "قرارا محفوفا بالمخاطر" قد يتسبب في تصعيد الصراع، ولهذا السبب لم تزود الكتلة كييف بالطائرات المقاتلة، ولكن الآن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن "تقبل بالمخاطرة".وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي خصص بالفعل ما مجموعه 50 مليار يورو (54.4 مليار دولار) لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية والإنسانية ومساعدات اللاجئين.وأضاف أن حجم التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي لكييف بلغ 3.5 مليار يورو من الصندوق الأوروبي و7.5 مليار يورو من مساهمات الدولة.وذكر المسؤول أن أوروبا والدول الغربية استثمرت المزيد من الوقت والمال في الأسلحة بدلا من تسهيل الدبلوماسية والحوار، مشيرا إلى عدم رغبة روسيا المزعومة في إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230121/معلومات-عن-دبابات-ليوبارد-الألمانية-التي-تطالب-بعض-الدول-بإرسالها-إلى-أوكرانيا-1072548358.html
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار ألمانيا

بوريل: ألمانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من تزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة

15:27 GMT 22.01.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة "ليوبارد 2"
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ألمانيا تمنع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة، والتي من المرجح أن تطيل القتال حتى الربيع المقبل.
مدريد - سبوتنيك. وذكر بوريل في تصريحات لصحيفة "الدياريو" الإسبانية: "أنا شخصيا أعتقد أنه في الوضع الحالي، تحتاج أوكرانيا إلى إمداد الدبابات حتى تتمكن ليس فقط من احتواء (الضربات الروسية)، ولكن أيضا صدها".
وأردف: "لم يتم اتخاذ هذا القرار السياسي بعد، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم رغبة ألمانيا، ولكن إذا لم يحدث هذا، فإن الأزمة ستستمر حتى الربيع المقبل، حيث من المحتمل أن تحاول روسيا بدء هجوم جديد".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
معلومات عن دبابات "ليوبارد" الألمانية التي تطالب بعض الدول بإرسالها إلى أوكرانيا
أمس, 15:31 GMT
وأضاف الدبلوماسي الكبير أن تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا كان "قرارا محفوفا بالمخاطر" قد يتسبب في تصعيد الصراع، ولهذا السبب لم تزود الكتلة كييف بالطائرات المقاتلة، ولكن الآن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن "تقبل بالمخاطرة".
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي خصص بالفعل ما مجموعه 50 مليار يورو (54.4 مليار دولار) لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية والإنسانية ومساعدات اللاجئين.
وأضاف أن حجم التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي لكييف بلغ 3.5 مليار يورو من الصندوق الأوروبي و7.5 مليار يورو من مساهمات الدولة.
وذكر المسؤول أن أوروبا والدول الغربية استثمرت المزيد من الوقت والمال في الأسلحة بدلا من تسهيل الدبلوماسية والحوار، مشيرا إلى عدم رغبة روسيا المزعومة في إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
20 يناير, 14:05 GMT
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