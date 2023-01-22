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https://sputnikarabic.ae/20230122/تطور-أسعار-الذهب-عالميا-1072574916.html
تطور أسعار الذهب عالميا
تطور أسعار الذهب عالميا
سلكت أسعار الذهب مسارا صعوديا واضحا في السنوات القليلة الماضية والذي تسارع مع جائحة "كوفيد" في عام 2020، حيث شهد اهتزازات قوية في أسواق المال والأصول الخطرة،... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика
تطور أسعار الذهب عالميا
13:52 GMT 22.01.2023
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سلكت أسعار الذهب مسارا صعوديا واضحا في السنوات القليلة الماضية والذي تسارع مع جائحة "كوفيد" في عام 2020، حيث شهد اهتزازات قوية في أسواق المال والأصول الخطرة، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس.
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