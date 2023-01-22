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https://sputnikarabic.ae/20230122/تفتيش-طائرة-متجهة-من-بولندا-إلى-اليونان-بعد-الإبلاغ-عن-قنبلة--1072586521.html
تفتيش طائرة متجهة من بولندا إلى اليونان بعد الإبلاغ عن قنبلة
تفتيش طائرة متجهة من بولندا إلى اليونان بعد الإبلاغ عن قنبلة
انتهى إنذار مطار فينيزيلوس في العاصمة اليونانية أثينا، بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة في طائرة تابعة لشركة "ريان إير" على متنها 192 راكبا، كانت متجهة من بولندا إلى... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T18:06+0000
2023-01-22T18:06+0000
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وبحسب موقع "news247" اليوناني، "انتهى الإنذار حيث لم يتم العثور على أي شيء في عملية تفتيش الطائرة".ونقل الموقع عن المطار تأكيده أنه "تبين أن الإخطار بوجود قنبلة على الطائرة التابعة لشركة "ريان إير" وكانت في طريقها من بولندا إلى أثينا اليوم الأحد "كان مجرد خدعة بعد فحص دقيق".وكانت صحيفة "بريزما" اليونانية، نقلت أن "مطار فينيزيلوس حذر من وجود قنبلة على متن طائرة شركة [ريان آير] قادمة من بولندا".وأضافت أن "الطائرة على متنها 192 راكبا، ترافقها مقاتلات "إف-16" يونانية حتى لحظة هبوطها في مطار فينيزيلوس".
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تفتيش طائرة متجهة من بولندا إلى اليونان بعد الإبلاغ عن قنبلة

18:06 GMT 22.01.2023
© AFP 2023 / ONLINER.BY 23 مايو 2021 - قوات الأمن الخاصة البيلاروسية تتحقق من الأمتعة من طائرة "ريان إير بوينغ 737-8AS" (رقم الرحلة FR4978) متوقفة في ساحة مطار مينسك الدولي في مينسك.
 23 مايو 2021 - قوات الأمن الخاصة البيلاروسية تتحقق من الأمتعة من طائرة ريان إير بوينغ 737-8AS (رقم الرحلة FR4978) متوقفة في ساحة مطار مينسك الدولي في مينسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / ONLINER.BY
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انتهى إنذار مطار فينيزيلوس في العاصمة اليونانية أثينا، بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة في طائرة تابعة لشركة "ريان إير" على متنها 192 راكبا، كانت متجهة من بولندا إلى اليونان.
وبحسب موقع "news247" اليوناني، "انتهى الإنذار حيث لم يتم العثور على أي شيء في عملية تفتيش الطائرة".
ونقل الموقع عن المطار تأكيده أنه "تبين أن الإخطار بوجود قنبلة على الطائرة التابعة لشركة "ريان إير" وكانت في طريقها من بولندا إلى أثينا اليوم الأحد "كان مجرد خدعة بعد فحص دقيق".
وكانت صحيفة "بريزما" اليونانية، نقلت أن "مطار فينيزيلوس حذر من وجود قنبلة على متن طائرة شركة [ريان آير] قادمة من بولندا".
وأضافت أن "الطائرة على متنها 192 راكبا، ترافقها مقاتلات "إف-16" يونانية حتى لحظة هبوطها في مطار فينيزيلوس".
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