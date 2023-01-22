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https://sputnikarabic.ae/20230122/تقارير-مقاتلو-حركة-الشباب-يهاجمون-مكتب-الإدارة-المحلية-في-العاصمة-الصومالية-1072572419.html
تقارير: مقاتلو حركة "الشباب" يهاجمون مكتب الإدارة المحلية في العاصمة الصومالية
تقارير: مقاتلو حركة "الشباب" يهاجمون مكتب الإدارة المحلية في العاصمة الصومالية
أفادت تقارير بأن مسلحين من حركة "الشباب" الإرهابية (المحظورة في روسيا) هاجموا مقر إدارة بنادير ‏الإقليمية في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد.‏ 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T12:26+0000
2023-01-22T12:26+0000
الصومال
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موسكو - سبوتنيك. وبدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة، أعقبه إطلاق نار كثيف، وذكرت بوابة الأخبار "غوبجوغ" الصومالية، أن إجمالا سمع دوي 3 انفجارات في المدينة.وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، أمس السبت، أن غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية شرق العاصمة الصومالية مقديشو، أدت إلى سقوط نحو 30 عنصرا من "حركة الشباب".وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان، إنه تم شن الغارة بناء على طلب من الحكومة الصومالية ودعما للجيش الوطني الصومالي ضد حركة الشباب، أمس الجمعة.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
https://sputnikarabic.ae/20230109/حركة-الشباب-الإرهابية-تنفي-طلب-التفاوض-مع-الحكومة-الصومالية-1072087963.html
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الصومال, العالم العربي
الصومال, العالم العربي

تقارير: مقاتلو حركة "الشباب" يهاجمون مكتب الإدارة المحلية في العاصمة الصومالية

12:26 GMT 22.01.2023
© AP Photo / Mohamed Sheikh Norجنود حركة "الشباب" الصومالية
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
جنود حركة "الشباب" الصومالية
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
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أفادت تقارير بأن مسلحين من حركة "الشباب" الإرهابية (المحظورة في روسيا) هاجموا مقر إدارة بنادير ‏الإقليمية في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد.‏
موسكو - سبوتنيك. وبدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة، أعقبه إطلاق نار كثيف، وذكرت بوابة الأخبار "غوبجوغ" الصومالية، أن إجمالا سمع دوي 3 انفجارات في المدينة.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، أمس السبت، أن غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية شرق العاصمة الصومالية مقديشو، أدت إلى سقوط نحو 30 عنصرا من "حركة الشباب".
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
حركة "الشباب" الإرهابية تنفي طلب التفاوض مع الحكومة الصومالية
9 يناير, 14:34 GMT
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان، إنه تم شن الغارة بناء على طلب من الحكومة الصومالية ودعما للجيش الوطني الصومالي ضد حركة الشباب، أمس الجمعة.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
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