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https://sputnikarabic.ae/20230122/تقرير-القوات-المسلحة-البريطانية-تعاني-من-عجز-مقداره-4-آلاف-جندي-1072570621.html
تقرير: القوات المسلحة البريطانية تعاني من عجز مقداره 4 آلاف جندي
تقرير: القوات المسلحة البريطانية تعاني من عجز مقداره 4 آلاف جندي
تعاني القوات المسلحة البريطانية من عجز مقداره 4 آلاف جندي بعد استقالة 16 ألف جندي في عام 2022، وهو أكبر نقص خلال 6 سنوات، بحسب صحيفة "ميرور" . 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T11:39+0000
2023-01-22T11:43+0000
بريطانيا
الجيش البريطاني
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وذكرت الصحيفة البريطانية أن 12 ألف جندي فقط انضموا للقوات المسلحة العام الماضي مقارنة بـ 17 ألف جندي في عام 2021.جاءت الاستقالة الجماعية على خلفية العديد من الشكاوى على تدني الأجور، وسوء الظروف المعيشية، بما في ذلك العفن والرطوبة وتسريبات الأسقف في الثكنات العسكرية.ونقلت الصحيفة عن الكولونيل فيليب إنغرام، ضابط الاستخبارات السابق أن: "الجيش يهدر الملايين في التجنيد بينما يخفق في إصلاح الأمور الأساسية وهو ما يؤدي إلى إبعاد المجندين المحتملين".ووفقا للصحيفة فإن الوضع في احتياطي الجيش البريطاني مؤسف أيضا، حيث انضم 3720 شخصا فقط في عام 2022، بينما غادر نحو 6000.وذكرت الصحيفة أن الاحتياطي في الجيش حاليا 25 ألف جندي، وهو يقل 5000 عن المستهدف.
https://sputnikarabic.ae/20230110/بوادر-أزمة-كبيرة-في-الجيش-البريطاني-بسبب-الإمداد-المستمر-لنظام-كييف-بالأسلحة-1072115982.html
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بريطانيا, الجيش البريطاني, أخبار العالم الآن
بريطانيا, الجيش البريطاني, أخبار العالم الآن

تقرير: القوات المسلحة البريطانية تعاني من عجز مقداره 4 آلاف جندي

11:39 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 11:43 GMT 22.01.2023)
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© flickr.com / UK Ministry of Defence
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تعاني القوات المسلحة البريطانية من عجز مقداره 4 آلاف جندي بعد استقالة 16 ألف جندي في عام 2022، وهو أكبر نقص خلال 6 سنوات، بحسب صحيفة "ميرور" .
وذكرت الصحيفة البريطانية أن 12 ألف جندي فقط انضموا للقوات المسلحة العام الماضي مقارنة بـ 17 ألف جندي في عام 2021.
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جاءت الاستقالة الجماعية على خلفية العديد من الشكاوى على تدني الأجور، وسوء الظروف المعيشية، بما في ذلك العفن والرطوبة وتسريبات الأسقف في الثكنات العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن الكولونيل فيليب إنغرام، ضابط الاستخبارات السابق أن: "الجيش يهدر الملايين في التجنيد بينما يخفق في إصلاح الأمور الأساسية وهو ما يؤدي إلى إبعاد المجندين المحتملين".
ووفقا للصحيفة فإن الوضع في احتياطي الجيش البريطاني مؤسف أيضا، حيث انضم 3720 شخصا فقط في عام 2022، بينما غادر نحو 6000.
وذكرت الصحيفة أن الاحتياطي في الجيش حاليا 25 ألف جندي، وهو يقل 5000 عن المستهدف.
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