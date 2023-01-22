https://sputnikarabic.ae/20230122/جامعة-الدول-العربية-توضح-سبب-عدم-مشاركتها-في-اجتماع-وزراء-الخارجية-بطرابلس-1072577733.html
جامعة الدول العربية توضح سبب عدم مشاركتها في اجتماع وزراء الخارجية بطرابلس
جامعة الدول العربية توضح سبب عدم مشاركتها في اجتماع وزراء الخارجية بطرابلس
كشفت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن سبب امتناعها عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده لوزراء الخارجية العرب في طرابلس اليوم. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T15:17+0000
2023-01-22T15:17+0000
2023-01-22T15:17+0000
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جامعة الدول العربية
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وفي خطاب مقتضب صادر عن الأمانة العامة للجامعة، ذكرت أنها تلقت أمس السبت تأكيدات إضافية من 4 دول للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده بتاريخ 22 يناير/ تشرين الثاني.وأوضحت في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الدول الإضافية هي الصومال والسودان وقطر وسلطنة عمان، وأنه بمشاركتها يرتفع عدد الدول العربية المشاركة في الاجتماع التشاوري إلى 7 دول.وبناء عليه، قالت الأمانة العامة إنه لا يمكنها إيفاد وفد من الجامعة لتغطية الاجتماع، نظرا لعدم بلوغ عدد المشاركين الحد المطلوب والمقرر بـ14 دولة.الاجتماع الذي أعلن عنه من قبل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، كان مثيرا للجدل، وأعربت الحكومة المدعومة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا استغرابها من الدعوة.ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا جامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب، انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار بشرعية الحكومة الليبية، وبالتالي أحقيتها في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة 158.في سياق متصل، أكدت مصادر دبلوماسية لـ"سبوتنيك"، مساء السبت، أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات، سيغيبون عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالجامعة العربية، وقالت إن الطبيعة التشاورية للقاء تجعل حضور جميع الوزراء غير ضروري.
https://sputnikarabic.ae/20230120/ليبيا-حكومة-باشاغا-تعلق-على-عقد-اجتماع-لوزراء-الخارجية-العرب-برئاسة-حكومة-الدبيبة-1072509931.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, جامعة الدول العربية
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية توضح سبب عدم مشاركتها في اجتماع وزراء الخارجية بطرابلس
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كشفت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن سبب امتناعها عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده لوزراء الخارجية العرب في طرابلس اليوم.
وفي خطاب مقتضب صادر عن الأمانة العامة للجامعة، ذكرت أنها تلقت أمس السبت تأكيدات إضافية من 4 دول للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده بتاريخ 22 يناير/ تشرين الثاني.
وأوضحت في البيان الذي حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، أن الدول الإضافية هي الصومال والسودان وقطر وسلطنة عمان، وأنه بمشاركتها يرتفع عدد الدول العربية المشاركة في الاجتماع التشاوري إلى 7 دول.
وبناء عليه، قالت الأمانة العامة إنه لا يمكنها إيفاد وفد من الجامعة لتغطية الاجتماع، نظرا لعدم بلوغ عدد المشاركين الحد المطلوب والمقرر بـ14 دولة.
الاجتماع الذي أعلن عنه من قبل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، كان مثيرا للجدل
، وأعربت الحكومة المدعومة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا استغرابها من الدعوة.
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا جامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب، انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار بشرعية الحكومة الليبية، وبالتالي أحقيتها في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة 158.
في سياق متصل، أكدت مصادر دبلوماسية لـ"سبوتنيك
"، مساء السبت، أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات، سيغيبون عن اجتماع
وزراء خارجية الدول الأعضاء بالجامعة العربية، وقالت إن الطبيعة التشاورية للقاء تجعل حضور جميع الوزراء غير ضروري.