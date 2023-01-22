https://sputnikarabic.ae/20230122/حكومة-الوحدة-بعض-الدول-تحاول-التأثير-على-المشهد-السياسي-ونسعى-لتوحيد-الملف-لصالح-الليبيين-1072578414.html

حكومة الوحدة: بعض الدول تحاول التأثير على المشهد السياسي ونسعى لتوحيد الملف لصالح الليبيين

حكومة الوحدة: بعض الدول تحاول التأثير على المشهد السياسي ونسعى لتوحيد الملف لصالح الليبيين

جددت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، "التزام حكومتها بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية ومنع انزلاقها إلى الفوضى"،... 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T15:31+0000

2023-01-22T15:31+0000

2023-01-22T15:31+0000

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وقالت المنقوش، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس، الذي يشارك فيه المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، ويغيب عنه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ومصر والسعودية والإمارات، إن "حكومة الوحدة مصرة على دور الجامعة العربية، ولا يمكن منعها من لعب دور إيجابي في إنهاء المرحلة الانتقالية"، حسب بوابة الوسط الليبية.ووصفت الاجتماع بأنه "تشاوري وغير رسمي"، مضيفة أنه يتناغم مع اتفاق وزراء الخارجية العرب في فبراير/ شباط 2021 على أهمية تكثيف الاجتماعات التشاورية.وتابعت: "رغم كل التحديات، لم تكن هناك دعوات لتأجيلها أو إثناء وزير خارجية دولة عربية ذات سيادة عن زيارة هذه العواصم، دعما للتضامن العربي وإعادة الأمل لشعوبنا في قدرة منظومة العمل العربي المشترك على الاستمرار موحدة".واتهمت المنقوش، "بعض الدول التي لم تسمها بمحاولة التأثير على المشهد السياسي الليبي"، مؤكدا أن "حكومة الوحدة تسعى لتوحيد الملف لصالح الليبيين".وختمت المنقوش بالقول إن "10 دول حضرت الاجتماع ونرحب بالجميع ونحتاج لدعم الكل للاستقرار بليبيا وصولا للانتخابات، ومن استجاب للدعوة شرفنا بحضوره ودعمه وكان مرحب به".وكانت مصادر دبلوماسية، أكدت أمس السبت، أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات، سيغيبون عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالجامعة العربية، الذي سيُعقد في العاصمة الليبية طرابلس.وقال مصدر بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ"سبوتنيك" إن "وزير الخارجية المصري (سامح شكري) لن يحضر للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب".وأوضح المصدر أن "هذا الاجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب وليس مهماً حضور كل وزراء الخارجية".في سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي إماراتي أن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لن يشاركا أيضا في الاجتماع المقرر عقده في طرابلس.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230121/الدبيبة-المصالحة-الوطنية-الليبية-يجب-ألا-تجرى-في-أفخم-الفنادق-مع-المجرمين-1072547236.html

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