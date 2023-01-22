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https://sputnikarabic.ae/20230122/خبير-عسكري-عاجلا-أم-آجلا-النصر-هو-حليف-القوات-الروسية-1072576213.html
خبير عسكري: عاجلا أم آجلا النصر هو حليف القوات الروسية
خبير عسكري: عاجلا أم آجلا النصر هو حليف القوات الروسية
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الدفاع الأمريكية تنشر قائمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف، نتنياهو يصف إيران بالتحدي الأكبر لإسرائيل وسيعمل على منع وصول... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T14:28+0000
2023-01-22T14:28+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: عاجلا أم آجلا النصر هو حليف القوات الروسية
خبير عسكري: عاجلا أم آجلا النصر هو حليف القوات الروسية
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية قائمة توضح فيها اللائحة الجديدة والمساعدات العسكرية الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا بين أنظمة دفاع جوي ومدرعات قتالية ومدرعات نقل ومركبات مضادة للألغام. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود قائلا:خبير عسكري: هذا العام سنشهد ضربة إسرائيلية في العمق الإيرانيتعهد رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو بالتعامل بجدية مع تهديدات إيران ومنعها من امتلاك الأسلحة النووية والعمل على تفادي وصول أسلحتها إلى سوريا. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير عسكري: عاجلا أم آجلا النصر هو حليف القوات الروسية

14:28 GMT 22.01.2023
راديو
خبير عسكري: عاجلا أم آجلا النصر هو حليف القوات الروسية
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الدفاع الأمريكية تنشر قائمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف، نتنياهو يصف إيران بالتحدي الأكبر لإسرائيل وسيعمل على منع وصول أسلحتها إلى سوريا، قيادة سلاح الجو الملكي الأردني توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء طائرات "إف-16"، مجلة أمريكية تحذر من سلاح روسي قد يغرق بريطانيا.
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية قائمة توضح فيها اللائحة الجديدة والمساعدات العسكرية الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا بين أنظمة دفاع جوي ومدرعات قتالية ومدرعات نقل ومركبات مضادة للألغام.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود قائلا:

"عاجلا أم آجلا النصر هو حليف القوات الروسية ومهما زاد الغرب من دعمه العسكري لأوكرانيا فإنه لن يستطيع الصمود أمام قدرات وإمكانيات الجيش الروسي ولن يصمد أمام الخلافات الغربية الأوروبية وأمام الغضب الشعبي الأوروبي الذي يرى أن أوروبا هي المتضررة الوحيدة من استمرار الصراع في أوكرانيا".

خبير عسكري: هذا العام سنشهد ضربة إسرائيلية في العمق الإيراني

تعهد رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو بالتعامل بجدية مع تهديدات إيران ومنعها من امتلاك الأسلحة النووية والعمل على تفادي وصول أسلحتها إلى سوريا.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:

"هذا العام سنشهد ضربة حقيقية إسرائيلية بالعمق الإيراني لأن الصراع بين الجانبين هو صراع وجودي وستستهدف تل أبيب المنشآت النووية الإيرانية في أي لحظة، خاصة مع اكتمال جهوزية إسرائيل العسكرية".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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