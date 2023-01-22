https://sputnikarabic.ae/20230122/دوريات-الأمن-السعودي-تتزود-بأنظمة-لكشف-المطلوبين-في-الشوارع-1072588994.html
دوريات الأمن السعودي تتزود بأنظمة لكشف المطلوبين في الشوارع
دوريات الأمن السعودي تتزود بأنظمة لكشف المطلوبين في الشوارع
أعلن مدير الأمن العام السعودي، الفريق محمد البسامي، أن دوريات الأمن في المملكة ستتمكن قريبا من الكشف عن المطلوبين أثناء سيرها في الشوارع. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T20:17+0000
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ونقلت صحيفة "عكاظ" عن البسامي قوله بأنه سيتم قريبا إطلاق منصة "سواهر" للضبط الأمني في مداخل مكة للتعرف على الأشخاص والمركبات.جاءت تصريحات البسامي خلال الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة، والتي أوضح خلالها أن الدوريات الأمنية ستكون مجهزة بأنظمة تكشف المطلوبين خلال سيرها في الشارع، حيث سيتم تحليل كل ما يكتب في منصات التواصل الاجتماعي وسيتم ربطها مع منصات القيادة الأمنية.يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضبط نحو 30 طنا من نبات القات المخدر، وكميات كبيرة من الحشيش كانت بصدد دخول المملكة عبر حدودها الجنوبية مع اليمن والشمالية مع الأردن.وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير (جنوب) وتبوك (شمال) أحبطت محاولات تهريب 29,2 طناً من نبات القات المخدر وطن و766 كلغ من مادة الحشيش المخدرة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
دوريات الأمن السعودي تتزود بأنظمة لكشف المطلوبين في الشوارع
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أعلن مدير الأمن العام السعودي، الفريق محمد البسامي، أن دوريات الأمن في المملكة ستتمكن قريبا من الكشف عن المطلوبين أثناء سيرها في الشوارع.
ونقلت صحيفة
"عكاظ" عن البسامي قوله بأنه سيتم قريبا إطلاق منصة "سواهر" للضبط الأمني في مداخل مكة للتعرف على الأشخاص والمركبات.
جاءت تصريحات البسامي خلال الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة، والتي أوضح خلالها أن الدوريات الأمنية ستكون مجهزة بأنظمة تكشف المطلوبين خلال سيرها في الشارع، حيث سيتم تحليل كل ما يكتب في منصات التواصل الاجتماعي وسيتم ربطها مع منصات القيادة الأمنية.
يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضبط نحو 30 طنا من نبات القات
المخدر، وكميات كبيرة من الحشيش كانت بصدد دخول المملكة عبر حدودها الجنوبية مع اليمن والشمالية مع الأردن.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير (جنوب) وتبوك (شمال) أحبطت محاولات تهريب 29,2 طناً من نبات القات المخدر وطن و766 كلغ من مادة الحشيش المخدرة".