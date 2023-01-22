https://sputnikarabic.ae/20230122/رئيس-الحكومة-السورية-يفتتح-مشروعا-ضخما-لري-7500-هكتار-قرب-الحدود-مع-العراق-1072582802.html
رئيس الحكومة السورية يفتتح مشروعا ضخما لري 7500 هكتار قرب الحدود مع العراق
رئيس الحكومة السورية يفتتح مشروعا ضخما لري 7500 هكتار قرب الحدود مع العراق
أكثر من 7500 هكتار تعود لتكتسي ثوبها الأخضر بعد الانتهاء من تأهيل مشروع "الري السابع" في مدينة "البوكمال" السورية الحدودية، في ريف دير الزور الشرقي. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T16:27+0000
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المشروع الذي تم استئنافه بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات نتيجة الأعمال الإرهابية التي شهدتها المدينة خلال سنوات الحرب، افتتحه اليوم رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي واستكمال تركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية وصيانة الأقنية الرئيسية والفرعية.مشروع "الري السابع" سيمكن الحكومة السورية من ري 7500 هكتار من الأراضي الزراعية في ريف البوكمال الغربي، وستسهم عودته للعمل في زيادة عدد الأهالي العائدين لقراهم وبلداتهم.وبالفعل، سيتمكن فلاحو المنطقة بتجهيز أراضيهم لزراعتها بمحصول القمح بعد إطلاق المشروع رسمياً، وسيكون لعودة المشروع الدور الكبير في دعم الاقتصاد الوطني بزيادة كميات الإنتاج الزراعي.ويخدم قطاع "الري السابع" بالقرب من الحدود السورية العراقية أهالي ريف مدينة البوكمال الغربي، وسيكون له الدور الكبير في إضافة 3650 هكتارًا إلى مساحة الأراضي المزروعة بمحصول القمح هذا العام.ويتكون مشروع "القطاع السابع" من محطة ضخ رئيسة، ومحطة ري فرعية، وقناة رئيسة، وأقنية فرعية تتوزع على الأراضي الزراعية في المنطقة.كما افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال جولته إلى محافظة دير الزور، محطة مياه مدينة (الميادين) بكلفة 7 مليارات ليرة سورية وبطاقة تصل إلى 710 مترا مكعبا في الثانية، ومحطة مياه صافية بطاقة تتراوح بين 900 إلى 1200 متر مكعب في الساعة، والمحطتان مزودتان بتجهيزات مخبرية وغرف تعقيم.وزار رئيس مجلس الوزارء المهندس حسين عرنوس عددا من المشاريع الخدمية في محافظة دير الزور ورافقه عدد من الوزارء.
https://sputnikarabic.ae/20221227/السوداني-يصدر-أمرا-بـمسك-الخط-الصفري-بين-العراق-وسوريا-وإيران-1071658899.html
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العالم العربي, العراق, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار سوريا اليوم
رئيس الحكومة السورية يفتتح مشروعا ضخما لري 7500 هكتار قرب الحدود مع العراق
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أكثر من 7500 هكتار تعود لتكتسي ثوبها الأخضر بعد الانتهاء من تأهيل مشروع "الري السابع" في مدينة "البوكمال" السورية الحدودية، في ريف دير الزور الشرقي.
المشروع الذي تم استئنافه بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات نتيجة الأعمال الإرهابية
التي شهدتها المدينة خلال سنوات الحرب، افتتحه اليوم رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي واستكمال تركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية وصيانة الأقنية الرئيسية والفرعية.
مشروع "الري السابع" سيمكن الحكومة السورية من ري 7500 هكتار من الأراضي الزراعية في ريف البوكمال الغربي، وستسهم عودته للعمل في زيادة عدد الأهالي العائدين لقراهم وبلداتهم.
وبالفعل، سيتمكن فلاحو المنطقة بتجهيز أراضيهم لزراعتها بمحصول القمح بعد إطلاق المشروع رسمياً، وسيكون لعودة المشروع الدور الكبير في دعم الاقتصاد الوطني بزيادة كميات الإنتاج الزراعي.
ويخدم قطاع "الري السابع" بالقرب من الحدود السورية العراقية
أهالي ريف مدينة البوكمال الغربي، وسيكون له الدور الكبير في إضافة 3650 هكتارًا إلى مساحة الأراضي المزروعة بمحصول القمح هذا العام.
ويتكون مشروع "القطاع السابع" من محطة ضخ رئيسة، ومحطة ري فرعية، وقناة رئيسة، وأقنية فرعية تتوزع على الأراضي الزراعية في المنطقة.
كما افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال جولته إلى محافظة دير الزور، محطة مياه مدينة (الميادين) بكلفة 7 مليارات ليرة سورية وبطاقة تصل إلى 710 مترا مكعبا في الثانية، ومحطة مياه صافية بطاقة تتراوح بين 900 إلى 1200 متر مكعب في الساعة، والمحطتان مزودتان بتجهيزات مخبرية وغرف تعقيم.
27 ديسمبر 2022, 12:50 GMT
وزار رئيس مجلس الوزارء المهندس حسين عرنوس عددا من المشاريع الخدمية في محافظة دير الزور ورافقه عدد من الوزارء.