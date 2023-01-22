رغم إخلائها الجمعة الماضية… مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
© Sputnik . Ajwad
أعاد مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، بناء مستوطنة تم إخلاؤها قبل يومين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأحد، بأن العشرات من المستوطنين تحدوا قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤآف غالانت، الذي أخلى المستوطنة مساء الجمعة الماضية، وقاموا بإعادة بناء تلك المستوطنة التي أطلقوا عليها اسم "أور حاييم/نور الحياة".
מאתגרים את הממשלה מימין: ניסיון עלייה נוסף לגבעת אור חיים בשומרון— ערוץ 7 (@arutz7heb) January 22, 2023
https://t.co/BvvZIo1OjA pic.twitter.com/gif40Ve6l2
وأوضحت القناة أن قوات شرطية إسرائيلية أسرعت لهدم ما تم إعادة بناؤه مرة ثانية، رغم الخلاف الكبير الذي وقع بين إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، حيث يرغب الأول في بناء المستوطنة، في حين قرر الثاني إخلاء المستوطنة وهدمها.
أقام مستوطنون إسرائيليون، أول أمس الخميس، مستوطنة جديدة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن العشرات من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية، تحت اسم "أور حاييم" (نور الحياة).
ובנתיים ב "אור חיים".— Elisha Ben Kimon אלישע בן קימון (@elishabenkimon) January 22, 2023
המתנחלים בניסיון יוסף ליישב את הגבעה. כוחות נמצאים במקום. https://t.co/hVm0vLfIiE pic.twitter.com/K9frH5dMQR
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، بأن البؤرة الاستيطانية الجديدة تأتي بمناسبة مرور 30 يوما على وفاة الحاخام حاييم دروخمان، الزعيم الروحي لحزب "الصهيونية الدينية".
وأكد المشاركون في تدشين المستوطنة الجديدة أن فكرة إقامتها جاءت لتخليد ذكرى الحاخام دروخمان، بدعوى أنها أفضل وسيلة للتعبير عن حبهم له، وأحسن طريقة لإحياء ذكراه بإقامة مستوطنة جديدة.
כוחות הביטחון מפנים מאחז שהוקם הלילה לזכר הרב דרוקמן https://t.co/hW9Rig8WJV— Haaretz הארץ (@Haaretz) January 20, 2023
وأفادت القناة العبرية الـ 14 بأن حوالي خمس عائلات كاملة انتقلت للعيش في البؤرة الاستيطانية الجديدة في مدينة نابلس، وهو مكان استراتيجي في الضفة الغربية كونه يطل على الطريق العابر لمنطقة شمال الضفة الذي يربط أغوار الضفة ووسط البلاد.
ويشار إلى أن هذه المستوطنة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، برئاسة بنيامين نتنياهو، فضلا عن أنها جاءت في ظل زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان لتل أبيب. وهو الأمر الذي اعتبرته وسائل إعلام عبرية بأنها اختبار حقيقي للإدارة الأمريكية تجاه حكومة نتنياهو الجديدة.
גלנט הורה על פינוי המאחז שהוקם לזכר הרב דרוקמן על אף הנחיית סמוטריץ', בכירים בממשלה אומרים: "סמוטריץ' ובן גביר מבעירים את השטח במכוון"— חדשות 13 (@newsisrael13) January 20, 2023
לכל הפרטים - https://t.co/28LrP3RqVp@yishaiporat @MoriahAsraf pic.twitter.com/DTl1r34Cd6
وعلى عكس رغبة بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، قام يوآف غالانت، وزير الدفاع بإخلاء أجزاء من البؤرة الاستيطانية الجديدة "أور حاييم/نور الحياة"، بدعوى إجراء مناقشة حول تلك المستوطنة في بداية الأسبوع.
والأمر نفسه انطبق على إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي أمر بعدم إخلاء المستوطنة، وهو ما ينذر بخلافات عميقة داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.