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https://sputnikarabic.ae/20230122/رغم-إخلائها-الجمعة-الماضية-مستوطنون-يعيدون-بناء-بؤرة-استيطانية-شمالي-الضفة-الغربية-1072578098.html
رغم إخلائها الجمعة الماضية… مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية شمالي الضفة الغربية
رغم إخلائها الجمعة الماضية… مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية شمالي الضفة الغربية
أعاد مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، بناء مستوطنة تم إخلاؤها قبل يومين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T15:21+0000
2023-01-22T15:21+0000
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
مستوطنة
العالم العربي
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وأفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأحد، بأن العشرات من المستوطنين تحدوا قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤآف غالانت، الذي أخلى المستوطنة مساء الجمعة الماضية، وقاموا بإعادة بناء تلك المستوطنة التي أطلقوا عليها اسم "أور حاييم/نور الحياة".وأوضحت القناة أن قوات شرطية إسرائيلية أسرعت لهدم ما تم إعادة بناؤه مرة ثانية، رغم الخلاف الكبير الذي وقع بين إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، حيث يرغب الأول في بناء المستوطنة، في حين قرر الثاني إخلاء المستوطنة وهدمها.أقام مستوطنون إسرائيليون، أول أمس الخميس، مستوطنة جديدة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية.وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن العشرات من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية، تحت اسم "أور حاييم" (نور الحياة).وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، بأن البؤرة الاستيطانية الجديدة تأتي بمناسبة مرور 30 يوما على وفاة الحاخام حاييم دروخمان، الزعيم الروحي لحزب "الصهيونية الدينية".وأكد المشاركون في تدشين المستوطنة الجديدة أن فكرة إقامتها جاءت لتخليد ذكرى الحاخام دروخمان، بدعوى أنها أفضل وسيلة للتعبير عن حبهم له، وأحسن طريقة لإحياء ذكراه بإقامة مستوطنة جديدة.وأفادت القناة العبرية الـ 14 بأن حوالي خمس عائلات كاملة انتقلت للعيش في البؤرة الاستيطانية الجديدة في مدينة نابلس، وهو مكان استراتيجي في الضفة الغربية كونه يطل على الطريق العابر لمنطقة شمال الضفة الذي يربط أغوار الضفة ووسط البلاد.ويشار إلى أن هذه المستوطنة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، برئاسة بنيامين نتنياهو، فضلا عن أنها جاءت في ظل زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان لتل أبيب. وهو الأمر الذي اعتبرته وسائل إعلام عبرية بأنها اختبار حقيقي للإدارة الأمريكية تجاه حكومة نتنياهو الجديدة.وعلى عكس رغبة بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، قام يوآف غالانت، وزير الدفاع بإخلاء أجزاء من البؤرة الاستيطانية الجديدة "أور حاييم/نور الحياة"، بدعوى إجراء مناقشة حول تلك المستوطنة في بداية الأسبوع.والأمر نفسه انطبق على إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي أمر بعدم إخلاء المستوطنة، وهو ما ينذر بخلافات عميقة داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.
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إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, مستوطنة, العالم العربي
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, مستوطنة, العالم العربي

رغم إخلائها الجمعة الماضية… مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية شمالي الضفة الغربية

15:21 GMT 22.01.2023
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Sputnik . Ajwad
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أعاد مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، بناء مستوطنة تم إخلاؤها قبل يومين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأحد، بأن العشرات من المستوطنين تحدوا قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤآف غالانت، الذي أخلى المستوطنة مساء الجمعة الماضية، وقاموا بإعادة بناء تلك المستوطنة التي أطلقوا عليها اسم "أور حاييم/نور الحياة".
وأوضحت القناة أن قوات شرطية إسرائيلية أسرعت لهدم ما تم إعادة بناؤه مرة ثانية، رغم الخلاف الكبير الذي وقع بين إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، حيث يرغب الأول في بناء المستوطنة، في حين قرر الثاني إخلاء المستوطنة وهدمها.
أقام مستوطنون إسرائيليون، أول أمس الخميس، مستوطنة جديدة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن العشرات من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية، تحت اسم "أور حاييم" (نور الحياة).
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، بأن البؤرة الاستيطانية الجديدة تأتي بمناسبة مرور 30 يوما على وفاة الحاخام حاييم دروخمان، الزعيم الروحي لحزب "الصهيونية الدينية".
وأكد المشاركون في تدشين المستوطنة الجديدة أن فكرة إقامتها جاءت لتخليد ذكرى الحاخام دروخمان، بدعوى أنها أفضل وسيلة للتعبير عن حبهم له، وأحسن طريقة لإحياء ذكراه بإقامة مستوطنة جديدة.
وأفادت القناة العبرية الـ 14 بأن حوالي خمس عائلات كاملة انتقلت للعيش في البؤرة الاستيطانية الجديدة في مدينة نابلس، وهو مكان استراتيجي في الضفة الغربية كونه يطل على الطريق العابر لمنطقة شمال الضفة الذي يربط أغوار الضفة ووسط البلاد.
ويشار إلى أن هذه المستوطنة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، برئاسة بنيامين نتنياهو، فضلا عن أنها جاءت في ظل زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان لتل أبيب. وهو الأمر الذي اعتبرته وسائل إعلام عبرية بأنها اختبار حقيقي للإدارة الأمريكية تجاه حكومة نتنياهو الجديدة.
وعلى عكس رغبة بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، قام يوآف غالانت، وزير الدفاع بإخلاء أجزاء من البؤرة الاستيطانية الجديدة "أور حاييم/نور الحياة"، بدعوى إجراء مناقشة حول تلك المستوطنة في بداية الأسبوع.
والأمر نفسه انطبق على إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي أمر بعدم إخلاء المستوطنة، وهو ما ينذر بخلافات عميقة داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.
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