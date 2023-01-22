https://sputnikarabic.ae/20230122/روجوف-القوات-الأوكرانية-تنسحب-من-قرية-كامينسكو-بمنطقة-زابوروجيه-1072591910.html
روجوف: القوات الأوكرانية تنسحب من قرية كامينسكو بمنطقة زابوروجيه
روجوف: القوات الأوكرانية تنسحب من قرية كامينسكو بمنطقة زابوروجيه
انسحبت القوات الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين من قرية كامينسكو بمنطقة زابوروجيه، وفقا لفلاديمير روجوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T23:48+0000
2023-01-22T23:48+0000
2023-01-22T23:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
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موسكو، 23 يناير - سبوتنيك. وقال روجوف لوكالة "سبوتنيك"، "بفضل أعمالنا الهجومية، تم طرد مقاتلي زيلينسكي من قرية كامينسكوي وهم حاليًا في الضواحي الشمالية للقرية".تقع قرية كامينسكوي على ضفاف نهر يانتشكراك عند التقاء خزان كاخوفكا لنهر دنيبر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.هذا وأفادت يوم الأحد وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة إسقاط وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا
روجوف: القوات الأوكرانية تنسحب من قرية كامينسكو بمنطقة زابوروجيه
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انسحبت القوات الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين من قرية كامينسكو بمنطقة زابوروجيه، وفقا لفلاديمير روجوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه.
موسكو، 23 يناير - سبوتنيك. وقال روجوف لوكالة "سبوتنيك"، "بفضل أعمالنا الهجومية
، تم طرد مقاتلي زيلينسكي من قرية كامينسكوي وهم حاليًا في الضواحي الشمالية للقرية".
تقع قرية كامينسكوي على ضفاف نهر يانتشكراك
عند التقاء خزان كاخوفكا لنهر دنيبر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
هذا وأفادت يوم الأحد وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة إسقاط وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.