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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230122/روجوف-القوات-الأوكرانية-تنسحب-من-قرية-كامينسكو-بمنطقة-زابوروجيه-1072591910.html
روجوف: القوات الأوكرانية تنسحب من قرية كامينسكو بمنطقة زابوروجيه
روجوف: القوات الأوكرانية تنسحب من قرية كامينسكو بمنطقة زابوروجيه
انسحبت القوات الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين من قرية كامينسكو بمنطقة زابوروجيه، وفقا لفلاديمير روجوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T23:48+0000
2023-01-22T23:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
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موسكو، 23 يناير - سبوتنيك. وقال روجوف لوكالة "سبوتنيك"، "بفضل أعمالنا الهجومية، تم طرد مقاتلي زيلينسكي من قرية كامينسكوي وهم حاليًا في الضواحي الشمالية للقرية".تقع قرية كامينسكوي على ضفاف نهر يانتشكراك عند التقاء خزان كاخوفكا لنهر دنيبر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.هذا وأفادت يوم الأحد وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة إسقاط وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا

روجوف: القوات الأوكرانية تنسحب من قرية كامينسكو بمنطقة زابوروجيه

23:48 GMT 22.01.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Sputnik
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انسحبت القوات الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين من قرية كامينسكو بمنطقة زابوروجيه، وفقا لفلاديمير روجوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه.
موسكو، 23 يناير - سبوتنيك. وقال روجوف لوكالة "سبوتنيك"، "بفضل أعمالنا الهجومية، تم طرد مقاتلي زيلينسكي من قرية كامينسكوي وهم حاليًا في الضواحي الشمالية للقرية".
تقع قرية كامينسكوي على ضفاف نهر يانتشكراك عند التقاء خزان كاخوفكا لنهر دنيبر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
20 يناير, 14:05 GMT
هذا وأفادت يوم الأحد وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة إسقاط وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.
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