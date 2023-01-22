سفير جنوب أفريقيا لدى موسكو: التدريبات البحرية مع روسيا والصين ستجرى سنويا
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورالأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر "كوفروفيتس" و "إيفان غولوبيتس" أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية
© Sputnik . Alexey Malgavko/
قال سفير دولة جنوب أفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي ماكيتوكا، إنه يتوقع إجراء التدريبات البحرية المشتركة مع روسيا والصين بشكل سنوي.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" حول التدريبات التي أجريت في عام 2019 ومن المقرر إجراؤها مجددًا الشهر المقبل.
وأضاف ماكيتوكا "المناورات مستمرة وتهدف إلى إظهار قدرات الدول الثلاث في المجال البحري".
وتابع "التدريبات ستجرى، ورد فعل الدول الأخرى من المستحيل منعه، وانتقادات طرف ثالث لن يغيّر من حقيقة إجراء التدريبات".
وأردف "هذه عملية سنوية... أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لإجراء المناورات في عام 2024".
وكانت وزيرة الدفاع الجنوب أفريقية، تاندي موديسي، صرحت بوقت سابق من هذا الشهر أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الدول الأفريقية التي تواصل علاقاتها مع روسيا.
18 يناير, 04:01 GMT
كما أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية الصينية في ضوء المناورات التي ستجرى في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 17 إلى 27 شباط/ فبراير المقبل.
تأتي المناورات تزامنا مع التهديدات التي تطلقها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بشأن عواقب التعاون والتقارب مع روسيا.
ويحاول الغرب منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير العام الماضي، عزل موسكو دبلوماسيا واقتصاديا، من خلال العقوبات، إلا أن تلك المحاولات لم تجد نفعا، مع إصرار روسيا على مواصلة عمليتها العسكرية لتحقيق كافة أهدافها.
تأتي المناورات تزامنا مع التهديدات التي تطلقها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بشأن عواقب التعاون والتقارب مع روسيا.
ويحاول الغرب منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير العام الماضي، عزل موسكو دبلوماسيا واقتصاديا، من خلال العقوبات، إلا أن تلك المحاولات لم تجد نفعا، مع إصرار روسيا على مواصلة عمليتها العسكرية لتحقيق كافة أهدافها.