https://sputnikarabic.ae/20230122/سفير-جنوب-إفريقيا-يقول-إن-بلاده-تتوقع-حضور-بوتين-قمة-البريكس-2023-1072561607.html
سفير جنوب إفريقيا يقول إن بلاده تتوقع حضور بوتين قمة البريكس 2023
سفير جنوب إفريقيا يقول إن بلاده تتوقع حضور بوتين قمة البريكس 2023
قال سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف "بريكس" ستدعو الرئيس الروسي... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T04:35+0000
2023-01-22T04:35+0000
2023-01-22T04:35+0000
مجموعة بريكس
فلاديمير بوتين
العالم
جنوب أفريقيا
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ستمثل قمة 2023 أول اجتماع شخصي لقادة البريكس منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا.وأشار سفير جنوب إفريقيا لوكالة "سبوتنيك" إلى أن مكان انعقاد القمة لم يتم تأكيده بعد، لكنه سيعقد في واحدة من أكبر أربع مدن في جنوب إفريقيا، "جوهانسبرج، ديربان، كيب تاون، أو بريتوريا.بريكس هي رابطة غير رسمية للاقتصادات النامية الرئيسية في العالم، وقد تم تشكيلها في عام 2006 لتعزيز التعاون بين هذه الدول ووضع مناهج مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.تضم الرابطة البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، لكنها تتطلع إلى قبول أعضاء جدد. المرشحون المحتملون للانضمام هم، الأرجنتين، مصر، إيران، المملكة العربية السعودية وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230118/لافروف-الأرجنتين-ترغب-بالانضمام-إلى-بريكس--1072423390.html
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مجموعة بريكس, فلاديمير بوتين, العالم, جنوب أفريقيا
مجموعة بريكس, فلاديمير بوتين, العالم, جنوب أفريقيا
سفير جنوب إفريقيا يقول إن بلاده تتوقع حضور بوتين قمة البريكس 2023
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قال سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف "بريكس" ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة في أغسطس/آب المقبل وتتوقع حضوره.
وقال ماكيتوكا، "ستتم دعوة جميع الرؤساء، وهذه ممارسة معتادة.. ستعتمد على الرئيس بوتين والكرملين
[ما إذا كان سيشارك]، ولكن سيتم إرسال دعوة بالتأكيد وهذا متوقع".
ستمثل قمة 2023 أول اجتماع شخصي لقادة البريكس منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا.
وأشار سفير جنوب إفريقيا لوكالة "سبوتنيك" إلى أن مكان انعقاد القمة لم يتم تأكيده بعد، لكنه سيعقد في واحدة من أكبر أربع مدن في جنوب إفريقيا، "جوهانسبرج، ديربان، كيب تاون، أو بريتوريا.
بريكس هي رابطة غير رسمية للاقتصادات النامية الرئيسية في العالم، وقد تم تشكيلها في عام 2006 لتعزيز التعاون بين هذه الدول ووضع مناهج مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.
تضم الرابطة البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، لكنها تتطلع إلى قبول أعضاء جدد. المرشحون المحتملون للانضمام هم، الأرجنتين، مصر، إيران، المملكة العربية السعودية وتركيا.