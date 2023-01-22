https://sputnikarabic.ae/20230122/سلطات-زابوروجيه-الجيش-روسي-يشن-هجوما-على-اتجاهين-1072565236.html
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي يشن هجوما على اتجاهين
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي يشن هجوما على اتجاهين
كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن عمليات القوات الروسية بدأت تتركز على مدينتي أوريخوف وغولييبول في مقاطعة خاركوف. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T08:38+0000
2023-01-22T08:38+0000
2023-01-22T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "الجبهة متحركة خاصة في اتجاهين أوريخوف وغولييبول، حيث البلدات لا تزال تحت احتلال القوات الأوكرانية المؤقت".وبحسب روغوف هناك اشتباكات نشطة في هذه المناطق، مؤكداً أن المبادرة في أيدينا.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية أن القوات المسلحة الروسية شنت هجومًا محليًا مضادًا بالقرب من مدينة أوريخوف وتمكنت من السيطرة العملياتية على أربع بلدات تقع جنوب غربي وجنوب شرقي المدينة. في الوقت نفسه، أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن الجيش الروسي حرر بلدة لوبكوفو، التي تقع على بعد حوالي 25 كيلومترًا من أوريخوف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي يشن هجوما على اتجاهين
08:38 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 08:49 GMT 22.01.2023) تابعنا عبر
كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن عمليات القوات الروسية بدأت تتركز على مدينتي أوريخوف وغولييبول في مقاطعة خاركوف.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "الجبهة متحركة خاصة في اتجاهين أوريخوف وغولييبول، حيث البلدات لا تزال تحت احتلال القوات الأوكرانية المؤقت".
وبحسب روغوف هناك اشتباكات نشطة في هذه المناطق، مؤكداً أن المبادرة في أيدينا.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية أن القوات المسلحة الروسية شنت هجومًا محليًا مضادًا بالقرب من مدينة أوريخوف وتمكنت من السيطرة العملياتية على أربع بلدات تقع جنوب غربي وجنوب شرقي المدينة.
في الوقت نفسه، أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن الجيش الروسي حرر بلدة لوبكوفو، التي تقع على بعد حوالي 25 كيلومترًا من أوريخوف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.