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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230122/صحيفة-رئيس-وزراء-اليابان-يدرس-زيارة-كييف-والاجتماع-مع-زيلينسكي-1072585092.html
صحيفة: رئيس وزراء اليابان يدرس زيارة كييف والاجتماع مع زيلينسكي
صحيفة: رئيس وزراء اليابان يدرس زيارة كييف والاجتماع مع زيلينسكي
يدرس رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، زيارة العاصمة الأوكرانية، كييف، منتصف فبراير/ شباط، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T17:05+0000
2023-01-22T17:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار اليابان
أخبار أوكرانيا
العالم
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طوكيو- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" نقلا عن مصادر حكومية، اليوم الأحد، أن القرار النهائي بشأن رحلة كيشيدا إلى أوكرانيا سيُتخذ بناء على تقييم للوضع العسكري في المنطقة.وإذا قرر كيشيدا زيارة كييف، فسيسافر رئيس الوزراء الياباني أولا إلى بولندا، ثم يسافر إلى أوكرانيا برا، حسبما ذكر التقرير.وأخبرت المصادر الصحيفة أنه بصرف النظر عن كييف، يمكن أن يزور كيشيدا مدنا أوكرانية أخرى في حالة اتخاذ قرار إيجابي بشأن رحلته.وقالت الصحيفة إن أوكرانيا واليابان قد تصدران بيانا مشتركا "يدين العملية العسكرية الروسية الخاصة" عقب الزيارة المحتملة، مضيفة أن طوكيو تخطط أيضا لتأكيد عزمها على مواصلة تقديم الدعم إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220519/رئيس-الوزراء-اليابان-تقدم-300-مليون-دولار-إضافية-لمساعدة-أوكرانيا-1062418244.html
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أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا, العالم

صحيفة: رئيس وزراء اليابان يدرس زيارة كييف والاجتماع مع زيلينسكي

17:05 GMT 22.01.2023
© AP Photo / Willy Kurniawanرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022.
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Willy Kurniawan
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يدرس رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، زيارة العاصمة الأوكرانية، كييف، منتصف فبراير/ شباط، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
طوكيو- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" نقلا عن مصادر حكومية، اليوم الأحد، أن القرار النهائي بشأن رحلة كيشيدا إلى أوكرانيا سيُتخذ بناء على تقييم للوضع العسكري في المنطقة.
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وإذا قرر كيشيدا زيارة كييف، فسيسافر رئيس الوزراء الياباني أولا إلى بولندا، ثم يسافر إلى أوكرانيا برا، حسبما ذكر التقرير.
وأخبرت المصادر الصحيفة أنه بصرف النظر عن كييف، يمكن أن يزور كيشيدا مدنا أوكرانية أخرى في حالة اتخاذ قرار إيجابي بشأن رحلته.
وقالت الصحيفة إن أوكرانيا واليابان قد تصدران بيانا مشتركا "يدين العملية العسكرية الروسية الخاصة" عقب الزيارة المحتملة، مضيفة أن طوكيو تخطط أيضا لتأكيد عزمها على مواصلة تقديم الدعم إلى كييف.
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