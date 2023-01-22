https://sputnikarabic.ae/20230122/طهران-تعلن-انعقاد-اجتماع-اللجنة-البرلمانية-العليا-بين-إيران-وروسيا-غدا-الاثنين-1072587551.html

طهران تعلن انعقاد اجتماع اللجنة البرلمانية العليا بين إيران وروسيا غدا الاثنين

طهران تعلن انعقاد اجتماع اللجنة البرلمانية العليا بين إيران وروسيا غدا الاثنين

أعلن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، مساء اليوم الأحد، "انعقاد اجتماع اللجنة البرلمانية العليا بين إيران وروسيا يوم غد الاثنين"، مشيرا إلى وصول رئيس... 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T19:13+0000

2023-01-22T19:13+0000

2023-01-22T19:13+0000

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وقال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى، سيد نظام الدين موسوي، إن "رئيس الدوما الروسي فيلاتشلاف فولودين والوفد المرافق له، سيصل الليلة إلى طهران؛ وسيتم إقامة مراسم استقبال رسمية له بحضور نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف موسوي، أن "هذا الاجتماع سيناقش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومنها التعاون الزراعي والمصرفي والمالي والأمني والقضايا الإقليمية".وتابع: "جدول أعمال الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية العليا بين إيران وروسيا، يدور حول قضايا الطاقة، وسيشارك فيه عن إيران، كل من وزير النفط والمتحدث باسم منظمة الطاقة النووية ومساعد وزير الطاقة، إلى جانب رئيس لجنة الطاقة البرلمانية، فيما يشارك عن روسيا، مساعد وزير التنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إيران، ورئيس لجنة الطاقة في الدوما ومساعد وزير الطاقة ومعاون رئيس شركة روس آتوم".وكان مدير قسم العلاقات العامة في البرلمان الإيراني محمود صديقيان، قال لوكالة "سبوتنيك" إنه من المتوقع أن يزور رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين طهران، حيث يعتزم مناقشة الاتفاقات بين موسكو وطهران في مجال النقل والطاقة والاستثمار.وقال صديقيان إن "رئيس دوما الدولة في روسيا الاتحادية سيزور إيران بعد غد الاثنين على رأس وفد من البرلمان الروسي".وأشار إلى أن فولودين سيلتقي في طهران مع رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف وعدد من المسؤولين الإيرانيين الآخرين، لبحث قضايا تسريع تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين روسيا وإيران، بما في ذلك مجالات العبور والاستثمار والطاقة، وكذلك مناقشة المساعدة لأنشطة رجال الأعمال من البلدين.وبحسب السياسي الإيراني، فإن اجتماع اللجنة العليا للتعاون البرلماني بين إيران وروسيا الاتحادية سيعقد أيضا في إطار الزيارة إلى طهران.وأعلن محمود صديقيان مدير قسم العلاقات العامة في البرلمان الإيراني في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سيزور طهران في أقرب وقت.وأفاد صديقيان بأن الطرف الإيراني لديه خطة لبرنامج زيارة فولودين.

https://sputnikarabic.ae/20230121/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يزور-إيران-1072549539.html

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