https://sputnikarabic.ae/20230122/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-فيديو-وصور-1072566367.html

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو وصور

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو وصور

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية. 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T09:47+0000

2023-01-22T09:47+0000

2023-01-22T09:47+0000

المسجد الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

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وأفادت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.ونقلت عن مصادر مقدسية أن المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، في وقت يتعرض المسجد الأقصى لسلسلة اقتحامات من المستوطنين بشكل يومي، عدا الجمعة والسبت، وذلك في سياق محاولات السلطات الإسرائيلية لتقسيمه زمانيا ومكانيا.وكان أسامة المزيني، القيادي في حركة "حماس"، قد قال أمس السبت، إن المسجد الأقصى المبارك في خطر بفعل الحفريات وتدنيس المستوطنين لباحاته.وذكرت وكالة "سما"، أن تصريحات المزيني جاءت خلال وقفة نظمت في مدينة غزة من أجل "نصرة القدس والأقصى ودعمًا للمقاومة في الضفة"، وجهت خلالها الحركة التحية للمقاومة في الضفة الغربية.وأكد المسؤول في "حماس" أن "ما يحدث في المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات صهيونية لا يمكن السكوت عنه؛ حيث يعتبر الأقصى ساحة نزال وعنوانا للصراع".وأوضح أسامة المزيني أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف ممنهج، حيث حذرت حركة "حماس"، مرارا، من محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني ومحاولة التغيير الواقع في باحات المسجد.وخلال الوقفة التي نظمت اليوم، طالب القيادي في حركة "حماس"، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس "بالنفير العام لصد عدوان المحتل ومستوطنيه"، مشددا على أن غزة لن تترك الميدان وستبقى مساندة للضفة ومقاومتها.

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المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي