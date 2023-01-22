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https://sputnikarabic.ae/20230122/عقيلة-صالح-المجلس-الرئاسي-لم-يقم-بمهامه-وأصبح-تابعا-للحكومة-منتهية-الولاية-في-طرابلس-1072581640.html
عقيلة صالح: المجلس الرئاسي لم يقم بمهامه وأصبح تابعا للحكومة منتهية الولاية في طرابلس
عقيلة صالح: المجلس الرئاسي لم يقم بمهامه وأصبح تابعا للحكومة منتهية الولاية في طرابلس
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن "فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة"، مشيرا إلى أن هناك مقترحا أمام بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا حول آليات تشكيل... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T16:00+0000
2023-01-22T16:00+0000
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وقال عقيلة إن "الانتخابات لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة"، لافتا إلى أنها "ليست غاية، إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد"، حسب ما نقلت عنه صفحة الناطق باسم مجلس النواب على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وأضاف أن "عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة، وهو أمر نرفضه"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "أبلغ رئيس المجلس الرئاسي أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب".وشدد على ضرورة أن يستفتي الشعب الليبي على مشروع الدستور، مؤكدا أن الشعب هو الوحيد الذي يعتمد دستور البلاد.واتهم المجلس الرئاسي بأنه "أصبح تابعا للحكومة منتهية الولاية"، مؤكدا أنه لم يقم بمهامه ولم يجرالانتخابات والمصالحة الوطنية التي هي من صميم عمله".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

عقيلة صالح: المجلس الرئاسي لم يقم بمهامه وأصبح تابعا للحكومة منتهية الولاية في طرابلس

16:00 GMT 22.01.2023
© AFP 2023 / DENIS BALIBOUSEرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / DENIS BALIBOUSE
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أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن "فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة"، مشيرا إلى أن هناك مقترحا أمام بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة".
وقال عقيلة إن "الانتخابات لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة"، لافتا إلى أنها "ليست غاية، إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد"، حسب ما نقلت عنه صفحة الناطق باسم مجلس النواب على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وأضاف أن "عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة، وهو أمر نرفضه"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "أبلغ رئيس المجلس الرئاسي أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب".
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وشدد على ضرورة أن يستفتي الشعب الليبي على مشروع الدستور، مؤكدا أن الشعب هو الوحيد الذي يعتمد دستور البلاد.
واتهم المجلس الرئاسي بأنه "أصبح تابعا للحكومة منتهية الولاية"، مؤكدا أنه لم يقم بمهامه ولم يجرالانتخابات والمصالحة الوطنية التي هي من صميم عمله".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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