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https://sputnikarabic.ae/20230122/قناة-عبرية-إسرائيل-تتقدم-بطلب-رسمي-للولايات-المتحدة-لشراء-25-طائرة-من-طراز-إف-15-1072567401.html
قناة عبرية: إسرائيل تتقدم بطلب رسمي للولايات المتحدة لشراء 25 طائرة من طراز "إف 15"
قناة عبرية: إسرائيل تتقدم بطلب رسمي للولايات المتحدة لشراء 25 طائرة من طراز "إف 15"
أفادت قناة عبرية، أمس السبت، بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت، بشكل رسمي، من الولايات المتحدة الأمريكية شراء طائرات "إف 15" المتطورة. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T10:36+0000
2023-01-22T10:36+0000
إسرائيل
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وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء أمس السبت، أن الطرفين الإسرائيلي والأمريكي يجريان محادثات مكثفة من أجل عقد شراء صفقة طائرات من نوع "F15" الحديثة، بعدد لا يقل عن 25 طائرة، وهي الطائرة التي تنتجها شركة "بوينغ" الأمريكية.وأكدت القناة بموقعها الإلكتروني أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تقدمت بطلب رسمي إلى الإدارة الأمريكية للموافقة بسرعة على بيع الطائرات المقاتلة من طراز F15، بهدف تعزيز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي بشكل كبير من خلال إضافة سربين مقاتلين على أحدث طراز.وأوضحت أنه بعد تقديم وزارة الدفاع الإسرائيلية الطلب الرسمي لواشنطن، فإن الطرفين يجريان بعدها مناقشات حول موعد التسليم وثمن الطائرات وكل التفاصيل الأخرى المتعلقة بالصفقة التسليحية المهمة لسلاح الجو الإسرائيلي، خاصة أن الأخير في حاجة إلى المزيد من طائرات F15 من نوع EX الحديث.وأشارت القناة إلى أن الطائرة الأمريكية الحديثة تتميز بقدرتها على حمل منظومات الأسلحة الإسرائيلية المتطورة والمساعدة في مهاجمة المواقع النووية الإيرانية في حال احتاجت تل أبيب إلى ذلك.ولفتت إلى أن صفقة الطائرات الأمريكية ستستغرق وقتا طويلا حيث من المتوقع وصولها إلى إسرائيل في عام 2028.
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إسرائيل, واشنطن, العالم
إسرائيل, واشنطن, العالم

قناة عبرية: إسرائيل تتقدم بطلب رسمي للولايات المتحدة لشراء 25 طائرة من طراز "إف 15"

10:36 GMT 22.01.2023
© AP Photo / Hassan Ammarطيران التحالف العربي - مقاتلات "إف-15" (F-15) السعودية
طيران التحالف العربي - مقاتلات إف-15 (F-15) السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
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أفادت قناة عبرية، أمس السبت، بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت، بشكل رسمي، من الولايات المتحدة الأمريكية شراء طائرات "إف 15" المتطورة.
وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء أمس السبت، أن الطرفين الإسرائيلي والأمريكي يجريان محادثات مكثفة من أجل عقد شراء صفقة طائرات من نوع "F15" الحديثة، بعدد لا يقل عن 25 طائرة، وهي الطائرة التي تنتجها شركة "بوينغ" الأمريكية.
وأكدت القناة بموقعها الإلكتروني أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تقدمت بطلب رسمي إلى الإدارة الأمريكية للموافقة بسرعة على بيع الطائرات المقاتلة من طراز F15، بهدف تعزيز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي بشكل كبير من خلال إضافة سربين مقاتلين على أحدث طراز.
وأوضحت أنه بعد تقديم وزارة الدفاع الإسرائيلية الطلب الرسمي لواشنطن، فإن الطرفين يجريان بعدها مناقشات حول موعد التسليم وثمن الطائرات وكل التفاصيل الأخرى المتعلقة بالصفقة التسليحية المهمة لسلاح الجو الإسرائيلي، خاصة أن الأخير في حاجة إلى المزيد من طائرات F15 من نوع EX الحديث.
وأشارت القناة إلى أن الطائرة الأمريكية الحديثة تتميز بقدرتها على حمل منظومات الأسلحة الإسرائيلية المتطورة والمساعدة في مهاجمة المواقع النووية الإيرانية في حال احتاجت تل أبيب إلى ذلك.
ولفتت إلى أن صفقة الطائرات الأمريكية ستستغرق وقتا طويلا حيث من المتوقع وصولها إلى إسرائيل في عام 2028.
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