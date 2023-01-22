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https://sputnikarabic.ae/20230122/كيف-تغير-إنتاج-العالم-من-الذهب-في-العقد-الماضي؟-1072579290.html
كيف تغير إنتاج العالم من الذهب في العقد الماضي؟
كيف تغير إنتاج العالم من الذهب في العقد الماضي؟
مع ارتفاع الطلب عليه ونمو أسعاره بشكل مطرد في السنوات الماضية، عزز منتجو الذهب من إمداداتهم لتلبية حاجة العالم للمعدن اللامع، والذي لا تتوقف استخداماته عند... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T15:33+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

كيف تغير إنتاج العالم من الذهب في العقد الماضي؟

15:33 GMT 22.01.2023
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مع ارتفاع الطلب عليه ونمو أسعاره بشكل مطرد في السنوات الماضية، عزز منتجو الذهب من إمداداتهم لتلبية حاجة العالم للمعدن اللامع، والذي لا تتوقف استخداماته عند كونه سلعة للزينة، وإنما يستخدم على نطاق واسع في العمليات الصناعية.
كيف تغير إنتاج العالم من الذهب في العقد الماضي؟ - سبوتنيك عربي
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