https://sputnikarabic.ae/20230122/ماكرون-وشولتز-يجريان-محادثات-في-إطار-مجلس-الوزراء-الفرنسي-الألماني-1072561495.html
ماكرون وشولتز يجريان محادثات في إطار مجلس الوزراء الفرنسي الألماني
ماكرون وشولتز يجريان محادثات في إطار مجلس الوزراء الفرنسي الألماني
أعلن قصر الأليزيه، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز سيجريان الأحد محادثات في إطار مجلس الوزراء الفرنسي الألماني. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T04:06+0000
2023-01-22T04:06+0000
2023-01-22T04:06+0000
العالم
إيمانويل ماكرون
أخبار ألمانيا
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باريس – سبوتنيك. وسيصل شولتز إلى باريس اليوم الأحد، حيث سيشارك في احتفال بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع معاهدة الأليزيه، وهي اتفاقية صداقة بين فرنسا وألمانيا، وقعها قادة البلدين شارل دي غول وكونراد أديناور.ثم سيشارك ماكرون وشولتز في اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي الألماني الـ24، الذي كان من المخطط أن يجري في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكنه تأجل.وسيجري بعد الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك للزعيمين ماكرون وشولتز.
https://sputnikarabic.ae/20230120/بدء-التحقيق-في-فبراير-حول-صلة-ماكرون-بشركة-أوبر-الأمريكية-وصفقته-السرية-معها-1072530432.html
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العالم, إيمانويل ماكرون, أخبار ألمانيا
العالم, إيمانويل ماكرون, أخبار ألمانيا
ماكرون وشولتز يجريان محادثات في إطار مجلس الوزراء الفرنسي الألماني
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أعلن قصر الأليزيه، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز سيجريان الأحد محادثات في إطار مجلس الوزراء الفرنسي الألماني.
باريس – سبوتنيك. وسيصل شولتز إلى باريس اليوم الأحد، حيث سيشارك في احتفال بمناسبة الذكرى الستين
لتوقيع معاهدة الأليزيه، وهي اتفاقية صداقة بين فرنسا وألمانيا، وقعها قادة البلدين شارل دي غول وكونراد أديناور.
ثم سيشارك ماكرون وشولتز في اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي الألماني الـ24، الذي كان من المخطط أن يجري في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكنه تأجل.
وسيجري بعد الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك للزعيمين ماكرون وشولتز.