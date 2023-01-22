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https://sputnikarabic.ae/20230122/ما-هي-قذائف-الأعماق-التي-تستخدمها-السفن-والطائرات-ضد-الغواصات-المعادية-1072574239.html
ما هي قذائف الأعماق التي تستخدمها السفن والطائرات لتدمير الغواصات تحت سطح الماء؟
ما هي قذائف الأعماق التي تستخدمها السفن والطائرات لتدمير الغواصات تحت سطح الماء؟
تمثل الغواصات واحدة من أخطر الأسلحة البحرية التي يمكن استخدامها ضد أهداف بحرية أو برية، لكنها تواجه أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية المصممة لتدميرها. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T14:09+0000
2023-01-22T14:09+0000
رصد عسكري
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وتتسابق الدول الكبرى لتطوير الأسلحة المضادة للغواصات سواء كانت في وضع الطفو أم تحت سطح الماء ومنها قذائف الأعماق، التي يمكن إطلاقها من السفن الحربية أو الطائرات للانفجار على أعماق محددة تحت الماء.وتعتمد نظرية عمل قذيفة الأعماق على الوصول إلى عمق معين تحت سطح الماء قبل تفجير شحنتها التي ينتج عنها صدمة هائلة تؤدي إلى إغراق الغواصة المعادية إذا كانت في نطاق تأثيرها.ويرجع تاريخ استخدام قذائف الأعماق إلى الحرب العالمية الأولى وحتى عندما لا تحقق هدفها في تدمير الغواصة المعادية، فإنها تسبب لها أضرارا تجبرها على الطفو إلى السطح ليتم استهدافها بسهولة، حسبما ذكر موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".وتعتمد نتائج استخدام قذائف الأعماق ضد الغواصات على قوتها التدميرية وموقع الغواصة المعادية من مركز الانفجار، وفقا لتقرير لمعهد البحرية الأمريكية.ولفت الموقع إلى أن هناك العديد من الحوادث التي تم فيها استخدام قنابل الأعماق ضد غواصات تم إجبارها على الطفو على السطح، حيث تم تدميرها بوسائل هجومية أخرى.ويقول الموقع إنه عندما تم تطوير الغواصات اعتقد مصمموها أنها سلاح لا يقهر، لكن هذا الاعتقاد لم يدم طويلا بعدما تم تطوير وسائل تدميرها وأبرزها الطوربيدات وقذائف الأعماق.وتمثل الغواصات سلاحا مرعبا تمتلكه 43 دولة في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، بينها 3 دول فقط تمتلك أكثر 200 غواصة حربية وهي الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.وإضافة إلى قذائف الأعماق، التي تمثل سلاحا هجوميا لاستهداف الغواصات في أي مكان تحت الماء، فإن هناك وسائل دفاعية لمنع الغواصات من الاقتراب من المياه الإقليمية للدول بينها "ألغام قاع البحر".
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار العالم الآن

ما هي قذائف الأعماق التي تستخدمها السفن والطائرات لتدمير الغواصات تحت سطح الماء؟

14:09 GMT 22.01.2023
© AP Photoقذائف الأعماق في الحرب العالمية الثانية
قذائف الأعماق في الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AP Photo
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تمثل الغواصات واحدة من أخطر الأسلحة البحرية التي يمكن استخدامها ضد أهداف بحرية أو برية، لكنها تواجه أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية المصممة لتدميرها.
وتتسابق الدول الكبرى لتطوير الأسلحة المضادة للغواصات سواء كانت في وضع الطفو أم تحت سطح الماء ومنها قذائف الأعماق، التي يمكن إطلاقها من السفن الحربية أو الطائرات للانفجار على أعماق محددة تحت الماء.
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وتعتمد نظرية عمل قذيفة الأعماق على الوصول إلى عمق معين تحت سطح الماء قبل تفجير شحنتها التي ينتج عنها صدمة هائلة تؤدي إلى إغراق الغواصة المعادية إذا كانت في نطاق تأثيرها.
ويرجع تاريخ استخدام قذائف الأعماق إلى الحرب العالمية الأولى وحتى عندما لا تحقق هدفها في تدمير الغواصة المعادية، فإنها تسبب لها أضرارا تجبرها على الطفو إلى السطح ليتم استهدافها بسهولة، حسبما ذكر موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".
© Sputnikقذيفة أعماق
قذيفة أعماق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
قذيفة أعماق
© Sputnik
وتعتمد نتائج استخدام قذائف الأعماق ضد الغواصات على قوتها التدميرية وموقع الغواصة المعادية من مركز الانفجار، وفقا لتقرير لمعهد البحرية الأمريكية.
ولفت الموقع إلى أن هناك العديد من الحوادث التي تم فيها استخدام قنابل الأعماق ضد غواصات تم إجبارها على الطفو على السطح، حيث تم تدميرها بوسائل هجومية أخرى.
© Sputnikقذيفة أعماق
قذيفة أعماق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
قذيفة أعماق
© Sputnik
ويقول الموقع إنه عندما تم تطوير الغواصات اعتقد مصمموها أنها سلاح لا يقهر، لكن هذا الاعتقاد لم يدم طويلا بعدما تم تطوير وسائل تدميرها وأبرزها الطوربيدات وقذائف الأعماق.
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وتمثل الغواصات سلاحا مرعبا تمتلكه 43 دولة في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، بينها 3 دول فقط تمتلك أكثر 200 غواصة حربية وهي الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
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وإضافة إلى قذائف الأعماق، التي تمثل سلاحا هجوميا لاستهداف الغواصات في أي مكان تحت الماء، فإن هناك وسائل دفاعية لمنع الغواصات من الاقتراب من المياه الإقليمية للدول بينها "ألغام قاع البحر".
© Sputnikطوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
© Sputnik
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