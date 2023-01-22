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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230122/مديرة-العلاقات-العامة-في-الفيلق-الأجنبي-تهدد-بكشف-أسرار-قد-تؤدي-إلى-انهيار-الجيش-الأوكراني-1072567295.html
مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي تهدد بكشف أسرار قد تؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني
مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي تهدد بكشف أسرار قد تؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني
هددت مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي الذي يقاتل ضمن القوات الأوكرانية أنها ستقوم بكشف ونشر بيانات ستؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني والمسؤولين عنه. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T10:16+0000
2023-01-22T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات المديرة في الفيلق، إيميز فايك، ذات الجنسية الهنغارية، التي قالت في حديثها إنها تعرضت لمحاولة طرد من الفيلق، لكنها تمكنت من الاحتفاظ بمنصبها بفضل التهديد بنشر بيانات عسكرية ضارة.وقالت الموظفة الهنغارية في الفيلق "يمكن أن تتحدث عن الفساد في القوات الأوكرانية والموقف تجاه المرتزقة الأجانب والذي قد يسبب انهيار القوات الأوكرانية على الجبهات، لافتة أن البيانات التي يمكن نشرها سيكون لها عواقب "كارثية سيئة من الناحية الجيوسياسية" وستكون "انتصارًا كبيرًا للعدو". وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي الأوكراني متهمة بسرقة أدوية للجيش بمبلغ 2.5 مليون دولار، حيث تحقق دائرة الأمن الأوكرانية في احتمال سرقة فايك لأموال الفيلق.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم

مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي تهدد بكشف أسرار قد تؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني

10:16 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 10:25 GMT 22.01.2023)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ "بي إم - 21" (غراد)، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Sputnik . Stringer
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هددت مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي الذي يقاتل ضمن القوات الأوكرانية أنها ستقوم بكشف ونشر بيانات ستؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني والمسؤولين عنه.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات المديرة في الفيلق، إيميز فايك، ذات الجنسية الهنغارية، التي قالت في حديثها إنها تعرضت لمحاولة طرد من الفيلق، لكنها تمكنت من الاحتفاظ بمنصبها بفضل التهديد بنشر بيانات عسكرية ضارة.
وقالت فايك في تسجيلها الصوتي "إذا بدأت أتحدث عن كل ما أعرفه وكل ما رأيته وكيف أن الأشخاص ضعفاء، فسوف يحرق الجيش على الأرض".
وقالت الموظفة الهنغارية في الفيلق "يمكن أن تتحدث عن الفساد في القوات الأوكرانية والموقف تجاه المرتزقة الأجانب والذي قد يسبب انهيار القوات الأوكرانية على الجبهات، لافتة أن البيانات التي يمكن نشرها سيكون لها عواقب "كارثية سيئة من الناحية الجيوسياسية" وستكون "انتصارًا كبيرًا للعدو".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي الأوكراني متهمة بسرقة أدوية للجيش بمبلغ 2.5 مليون دولار، حيث تحقق دائرة الأمن الأوكرانية في احتمال سرقة فايك لأموال الفيلق.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
20 يناير, 14:05 GMT
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