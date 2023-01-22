https://sputnikarabic.ae/20230122/مديرة-العلاقات-العامة-في-الفيلق-الأجنبي-تهدد-بكشف-أسرار-قد-تؤدي-إلى-انهيار-الجيش-الأوكراني-1072567295.html
مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي تهدد بكشف أسرار قد تؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني
مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي تهدد بكشف أسرار قد تؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني
هددت مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي الذي يقاتل ضمن القوات الأوكرانية أنها ستقوم بكشف ونشر بيانات ستؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني والمسؤولين عنه. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T10:16+0000
2023-01-22T10:16+0000
2023-01-22T10:25+0000
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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات المديرة في الفيلق، إيميز فايك، ذات الجنسية الهنغارية، التي قالت في حديثها إنها تعرضت لمحاولة طرد من الفيلق، لكنها تمكنت من الاحتفاظ بمنصبها بفضل التهديد بنشر بيانات عسكرية ضارة.وقالت الموظفة الهنغارية في الفيلق "يمكن أن تتحدث عن الفساد في القوات الأوكرانية والموقف تجاه المرتزقة الأجانب والذي قد يسبب انهيار القوات الأوكرانية على الجبهات، لافتة أن البيانات التي يمكن نشرها سيكون لها عواقب "كارثية سيئة من الناحية الجيوسياسية" وستكون "انتصارًا كبيرًا للعدو". وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي الأوكراني متهمة بسرقة أدوية للجيش بمبلغ 2.5 مليون دولار، حيث تحقق دائرة الأمن الأوكرانية في احتمال سرقة فايك لأموال الفيلق.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم
مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي تهدد بكشف أسرار قد تؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني
10:16 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 10:25 GMT 22.01.2023) تابعنا عبر
هددت مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي الذي يقاتل ضمن القوات الأوكرانية أنها ستقوم بكشف ونشر بيانات ستؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني والمسؤولين عنه.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية
تصريحات المديرة في الفيلق، إيميز فايك، ذات الجنسية الهنغارية، التي قالت في حديثها إنها تعرضت لمحاولة طرد من الفيلق، لكنها تمكنت من الاحتفاظ بمنصبها بفضل التهديد بنشر بيانات عسكرية ضارة.
وقالت فايك في تسجيلها الصوتي "إذا بدأت أتحدث عن كل ما أعرفه وكل ما رأيته وكيف أن الأشخاص ضعفاء، فسوف يحرق الجيش على الأرض".
وقالت الموظفة الهنغارية في الفيلق "يمكن أن تتحدث عن الفساد في القوات الأوكرانية والموقف تجاه المرتزقة الأجانب والذي قد يسبب انهيار القوات الأوكرانية على الجبهات، لافتة أن البيانات التي يمكن نشرها سيكون لها عواقب "كارثية سيئة من الناحية الجيوسياسية" وستكون "انتصارًا كبيرًا للعدو".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن مديرة العلاقات العامة في الفيلق الأجنبي الأوكراني متهمة بسرقة أدوية للجيش بمبلغ 2.5 مليون دولار، حيث تحقق دائرة الأمن الأوكرانية في احتمال سرقة فايك لأموال الفيلق.