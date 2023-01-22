https://sputnikarabic.ae/20230122/مستقبل-التعليم-العالي-بعد-التحولات-العالمية-بين-الواقع-والافتراض-1072576524.html

مستقبل التعليم العالي بعد التحولات العالمية بين الواقع والافتراض

مستقبل التعليم العالي بعد التحولات العالمية بين الواقع والافتراض

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: مستقبل التعليم العالي في ظل التحولات العالمية، إحراق سويدي يميني متطرف للقرآن الكريم وإدانة عربية... 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T14:39+0000

2023-01-22T14:39+0000

2023-01-22T14:39+0000

راديو

صدى الحياة

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مستقبل التعليم العالي بعد التحولات العالمية بين الواقع والافتراض مستقبل التعليم العالي بعد التحولات العالمية بين الواقع والافتراض

تعاون روسي-عربي للنهوض بجودة التعليميُعد التعليم عاملاً أساسيا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلدان، وقد عملت الدول المتقدمة والتي تسعى إلى التقدم على تقديس العلم والتعلم وبذل كافة الجهود لإبراز الدور الفاعل للتعليم وجعله على رأس أولويات واهتمامات المشاريع التطويرية للدولة. فما مستقبل التعليم في الجامعات بعد هذه التحولات العالمية بين الواقع والافتراض، وهل ستكون الكليات والجامعات مناسبة للحلول التي تتطلبها الحياة في السنوات المقبلة؟وعن التبادل الطلابي والتعاون الأكاديمي للكادرالتعليمي بين الجامعات الروسية والجامعات العربية، قال المستشار العام لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية العربية في روسيا الاتحادية والوطن العربي، الدكتور بشير سماحة، لبرنامجنا "صدى الحياة":وأشار إلى أن "هناك مجالات متعددة للتعاون في التعليم بين روسيا والدول العربية، لا سيما مجالات الطب والهندسة والنفط والبترول والغاز وغيرها، وكمثال على هذا التعاون فقد تم افتتاح المركز الثقافي اللبناني- الروسي عام 2018 في زحلة، البقاع، بسبب وجود عدد كبير من خريجي الاتحاد السوفييتي وروسيا الاتحادية اللبنانيين، وكان هناك فكرة على تأسيس هذا المركز وتعليم اللغة الروسية وتسهيل التعليم في الجامعات الروسية من أجل الطلاب اللبنانيين وتم إرسال ما يفوق 300 طالب للتعلم في اختصاصات مختلفة، وهذا المركز كان سبّاقا دائما في القضايا الروسية من أجل تطوير العلاقات الثقافية والأكاديمية بين لبنان والعالم العربي وروسيا الاتحادية".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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