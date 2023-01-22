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https://sputnikarabic.ae/20230122/مطالبا-المجتمع-الدولي-بتحمل-مسؤولياته-البرلمان-العربي-يستنكر-إحراق-المصحف-الشريف-في-السويد-1072571471.html
مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته... البرلمان العربي يستنكر إحراق المصحف الشريف في السويد
مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته... البرلمان العربي يستنكر إحراق المصحف الشريف في السويد
استنكر البرلمان العربي بشدة، اليوم الأحد، إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T12:16+0000
2023-01-22T12:16+0000
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ونشر البرلمان العربي بيانا بصفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أعلن فيه عن رفضه التام لمثل هذه الأفعال المشينة، معتبرا إياها "خروجا على كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة الإلتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم".وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، بتحمل مسئولياته وتجريم إحراق المصحف الشريف، موضحا أن مثل هذه الأفعال "مرفوضة جملة وتفصيلا، وتتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وتستفز المسلمين وتؤجج مشاعر الكراهية والعنف".ولم يكتف بيان البرلمان العربي بذلك، بل شدد على أن تلك الجريمة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مطالبا بـ"نبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ومنع أي شكل من أشكال الإساءة لكافة الأديان السماوية".وأمس السبت، أقدم زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، على حرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط احتجاجات متصلة بسعي السويد إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.
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السويد, البرلمان العربي, العالم العربي
السويد, البرلمان العربي, العالم العربي

مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته... البرلمان العربي يستنكر إحراق المصحف الشريف في السويد

12:16 GMT 22.01.2023
© Photo / Arab Parliamentالبرلمان العربي
البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Photo / Arab Parliament
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استنكر البرلمان العربي بشدة، اليوم الأحد، إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ونشر البرلمان العربي بيانا بصفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أعلن فيه عن رفضه التام لمثل هذه الأفعال المشينة، معتبرا إياها "خروجا على كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة الإلتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم".
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، بتحمل مسئولياته وتجريم إحراق المصحف الشريف، موضحا أن مثل هذه الأفعال "مرفوضة جملة وتفصيلا، وتتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وتستفز المسلمين وتؤجج مشاعر الكراهية والعنف".
ولم يكتف بيان البرلمان العربي بذلك، بل شدد على أن تلك الجريمة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مطالبا بـ"نبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ومنع أي شكل من أشكال الإساءة لكافة الأديان السماوية".
وأمس السبت، أقدم زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، على حرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط احتجاجات متصلة بسعي السويد إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.
وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.
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