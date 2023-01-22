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https://sputnikarabic.ae/20230122/معلومات-عن-الجيوش-الأوروبية-التي-تلوح-إيران-بتصنيفها-جماعات-إرهابية-1072579037.html
ما هي الجيوش الأوروبية التي تلوح إيران بتصنيفها "جماعات إرهابية"؟
ما هي الجيوش الأوروبية التي تلوح إيران بتصنيفها "جماعات إرهابية"؟
يضم الاتحاد الأوروبي 25 جيشا يتراوح تصنيفها بين رقم 9 عالميا ورقم 126 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ولا يشمل ذلك الجيش البريطاني الذي يصنف في المرتبة الـ 5... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T15:38+0000
2023-01-22T15:38+0000
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وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي معلومات عن جيوش الاتحاد الأوروبي الذي يضم الـ 25 جيشا، وفقا للإحصائيات الخاصة بـ 2023.وتمثل فرنسا أقوى جيوش الاتحاد الأوروبي، بينما تحتل لوكسمبورغ المرتبة رقم 25.وفيما يلي تصنيف كل منها بين جيوش الاتحاد وبين أضخم جيوش العالم:وتعهد البرلمان الإيراني بتصنيف جيوش الاتحاد الأوروبي "جماعات إرهابية"، ردا على تمرير البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، قرارا يدعو لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته الخاصة بالمنظمات الإرهابية.يذكر أن إحصائيات "غلوبال فاير بور" تشير إلى أن الجيش الإيراني يحتل المرتبة رقم 17 بين أضخم 145 جيشا في العالم.ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح جيشها خارج جيوش الاتحاد، لكنه يمثل جزءا من حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يضم جيوشا أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20221001/جيوش-على-الورق-دولة-في-حلف-الناتو-لا-تمتلك-جنديا-واحدا-1068486893.html
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رصد عسكري, أخبار فرنسا , بريطانيا, إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
رصد عسكري, أخبار فرنسا , بريطانيا, إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي

ما هي الجيوش الأوروبية التي تلوح إيران بتصنيفها "جماعات إرهابية"؟

15:38 GMT 22.01.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID
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يضم الاتحاد الأوروبي 25 جيشا يتراوح تصنيفها بين رقم 9 عالميا ورقم 126 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ولا يشمل ذلك الجيش البريطاني الذي يصنف في المرتبة الـ 5 عالميا.
وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي معلومات عن جيوش الاتحاد الأوروبي الذي يضم الـ 25 جيشا، وفقا للإحصائيات الخاصة بـ 2023.
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وتمثل فرنسا أقوى جيوش الاتحاد الأوروبي، بينما تحتل لوكسمبورغ المرتبة رقم 25.

وفيما يلي تصنيف كل منها بين جيوش الاتحاد وبين أضخم جيوش العالم:

فرنسا: رقم 1 في الاتحاد والـ 9 عالميا.
إيطاليا: رقم 2 في الاتحاد والـ 10 عالميا.
بولندا: رقم 3 في الاتحاد والـ 20 عالميا.
إسبانيا: رقم 4 في الاتحاد والـ 21 عالميا.
ألمانيا: رقم 5 في الاتحاد والـ 25 عالميا.
اليونان: رقم 6 في الاتحاد والـ 30 عالميا.
السويد: رقم 7 في الاتحاد والـ 37 عالميا.
هولندا: رقم 8 في الاتحاد والـ 39 عالميا.
البرتغال: رقم 9 في الاتحاد والـ 41 عالميا.
رومانيا: رقم 10 في الاتحاد والـ 47 عالميا.
التشيك: رقم 11 في الاتحاد والـ 48 عالميا.
الدنمارك: رقم 12 في الاتحاد والـ 50 عالميا.
فنلندا: رقم 13 في الاتحاد والـ 51 عالميا.
المجر: رقم 14 في الاتحاد والـ 54 عالميا.
بلغاريا: رقم 15 في الاتحاد والـ 59 عالميا.
سلوفاكيا: رقم 16 في الاتحاد والـ 67 عالميا.
بلجيكا: رقم 17 في الاتحاد والـ 68 عالميا.
كرواتيا: رقم 18 في الاتحاد والـ 69 عالميا.
النمسا: رقم 19 في الاتحاد والـ 84 عالميا.
سلوفينيا: الـ 20 في الاتحاد ورقم 86 عالميا.
إيرلندا: الـ 21 في الاتحاد ورقم 90 عالميا.
ليتوانيا: الـ 22 في الاتحاد ورقم 93 عالميا.
لاتفيا: الـ 23 في الاتحاد ورقم 95 عالميا.
إستونيا: الـ 24 في الاتحاد ورقم 104 عالميا.
لوكسمبورغ: الـ 25 في الاتحاد ورقم 126 عالميا.
وتعهد البرلمان الإيراني بتصنيف جيوش الاتحاد الأوروبي "جماعات إرهابية"، ردا على تمرير البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، قرارا يدعو لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته الخاصة بالمنظمات الإرهابية.
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يذكر أن إحصائيات "غلوبال فاير بور" تشير إلى أن الجيش الإيراني يحتل المرتبة رقم 17 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح جيشها خارج جيوش الاتحاد، لكنه يمثل جزءا من حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يضم جيوشا أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
© Sputnikما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟
ما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
ما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟
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