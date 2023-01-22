https://sputnikarabic.ae/20230122/معلومات-عن-الجيوش-الأوروبية-التي-تلوح-إيران-بتصنيفها-جماعات-إرهابية-1072579037.html

ما هي الجيوش الأوروبية التي تلوح إيران بتصنيفها "جماعات إرهابية"؟

ما هي الجيوش الأوروبية التي تلوح إيران بتصنيفها "جماعات إرهابية"؟

يضم الاتحاد الأوروبي 25 جيشا يتراوح تصنيفها بين رقم 9 عالميا ورقم 126 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ولا يشمل ذلك الجيش البريطاني الذي يصنف في المرتبة الـ 5... 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T15:38+0000

2023-01-22T15:38+0000

2023-01-22T15:38+0000

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وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي معلومات عن جيوش الاتحاد الأوروبي الذي يضم الـ 25 جيشا، وفقا للإحصائيات الخاصة بـ 2023.وتمثل فرنسا أقوى جيوش الاتحاد الأوروبي، بينما تحتل لوكسمبورغ المرتبة رقم 25.وفيما يلي تصنيف كل منها بين جيوش الاتحاد وبين أضخم جيوش العالم:وتعهد البرلمان الإيراني بتصنيف جيوش الاتحاد الأوروبي "جماعات إرهابية"، ردا على تمرير البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، قرارا يدعو لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته الخاصة بالمنظمات الإرهابية.يذكر أن إحصائيات "غلوبال فاير بور" تشير إلى أن الجيش الإيراني يحتل المرتبة رقم 17 بين أضخم 145 جيشا في العالم.ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح جيشها خارج جيوش الاتحاد، لكنه يمثل جزءا من حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يضم جيوشا أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20221001/جيوش-على-الورق-دولة-في-حلف-الناتو-لا-تمتلك-جنديا-واحدا-1068486893.html

https://sputnikarabic.ae/20230122/إيران-تهدد-بتصنيف-جيوش-أوروبا-جماعات-إرهابية-إذا-تم-اتخاذ-إجراءات-ضد-الحرس-الثوري-1072565420.html

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