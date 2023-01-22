https://sputnikarabic.ae/20230122/مقتل-9-بحادث-إطلاق-نار-جماعي-في-لوس-أنجلوس-بكاليفورنيا-فيديو-1072569739.html

مقتل 9 بحادث إطلاق نار جماعي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا... فيديو

مقتل 9 بحادث إطلاق نار جماعي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا... فيديو

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 9 أشخاص، إثر إطلاق نار خلال احتفال بالسنة الصينية الجديدة في مدينة مونتيري بارك، في مدينة لوس أنجلوس، بولاية... 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T11:11+0000

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العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأفادت الشرطة بأن إطلاق النار، الذي استهدف احتفالا يحضره الآلاف، أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وأن مطلق النار هو ذكر، دون إيضاح تفاصيل أخرى عن هويته أو دوافعه، وفقا لموقع "ياهو" الأمريكي.ومونتيري بارك هي مدينة يبلغ تعداد سكانها حوالي 60 ألف نسمة، وتبعد عن مدينة لوس أنجلوس حوالي 16 كيلومترا. وقال سونغ ون تشوي، الذي يمتلك مطعم "Clam House" للمأكولات البحرية للشواء عبر الشارع، حيث وقع إطلاق النار، في تصريحات لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن 3 أشخاص هرعوا إلى عمله وأمروه بإغلاق الباب، كما أخبروه أن هناك مطلق نار يحمل مدفعا آليا بعدة طلقات من الذخيرة.وأضاف تشوي أنه يعتقد أن إطلاق النار وقع في ناد للرقص.وذكرت الصحيفة أن إطلاق النار حدث بعد الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وهو بداية المهرجان الذي يستمر يومين، وهو أحد أكبر أحداث السنة القمرية الجديدة في جنوب كاليفورنيا.ويأني حادث مدينة مونتيري بارك بعد مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار بوسط كاليفورنيا في الولايات المتحدة في ساعة مبكرة، من صباح يوم الاثنين الماضي.

الولايات المتحدة الأمريكية

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