مقتل 9 بحادث إطلاق نار جماعي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا... فيديو
11:11 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 11:14 GMT 22.01.2023)
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 9 أشخاص، إثر إطلاق نار خلال احتفال بالسنة الصينية الجديدة في مدينة مونتيري بارك، في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا.
وأفادت الشرطة بأن إطلاق النار، الذي استهدف احتفالا يحضره الآلاف، أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وأن مطلق النار هو ذكر، دون إيضاح تفاصيل أخرى عن هويته أو دوافعه، وفقا لموقع "ياهو" الأمريكي.
ومونتيري بارك هي مدينة يبلغ تعداد سكانها حوالي 60 ألف نسمة، وتبعد عن مدينة لوس أنجلوس حوالي 16 كيلومترا.
Breaking: Devastating mass shooting in Monterey Park, California.— Brooke Goldstein (@GoldsteinBrooke) January 22, 2023
Reports claim +16 people shot and +10 dead. Suspect is not yet confirmed to be in custody. pic.twitter.com/44sqFMMgcr
🔴 ÚLTIMA HORA: Se investiga una balacera masiva en #MontereyPark, en el condado de Los Ángeles. Se cree que más de una docena de personas recibieron disparos durante las festividades del Año Nuevo chino, dicen funcionarios y testigos.— Univision LA (@Univision34LA) January 22, 2023
Pendientes a https://t.co/sFLAVdVOHL pic.twitter.com/oQxJsgWckR
وقال سونغ ون تشوي، الذي يمتلك مطعم "Clam House" للمأكولات البحرية للشواء عبر الشارع، حيث وقع إطلاق النار، في تصريحات لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن 3 أشخاص هرعوا إلى عمله وأمروه بإغلاق الباب، كما أخبروه أن هناك مطلق نار يحمل مدفعا آليا بعدة طلقات من الذخيرة.
وأضاف تشوي أنه يعتقد أن إطلاق النار وقع في ناد للرقص.
وذكرت الصحيفة أن إطلاق النار حدث بعد الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وهو بداية المهرجان الذي يستمر يومين، وهو أحد أكبر أحداث السنة القمرية الجديدة في جنوب كاليفورنيا.
ويأني حادث مدينة مونتيري بارك بعد مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار بوسط كاليفورنيا في الولايات المتحدة في ساعة مبكرة، من صباح يوم الاثنين الماضي.