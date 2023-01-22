https://sputnikarabic.ae/20230122/نائب-المستشار-النمساوي-السابق-ألمانيا-تخشى-إخبار-مواطنيها-بحقيقة-مشاكل-الغاز-1072586851.html
نائب المستشار النمساوي السابق: ألمانيا تخشى إخبار مواطنيها بحقيقة مشاكل الغاز
نائب المستشار النمساوي السابق: ألمانيا تخشى إخبار مواطنيها بحقيقة مشاكل الغاز
قال نائب المستشار النمساوي السابق، هاينز كريستيان ستراش، إن السلطات الألمانية تخشى إخبار مواطنيها بحقيقة مشاكل الغاز. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T18:20+0000
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وأضاف ستراش في تصريح لـ "سبوتنيك": "أرادت روسيا وكانت مستعدة لمواصلة توصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي وألمانيا، ومع ذلك، منعت أوكرانيا وبولندا المزيد من عمليات التوريد عبر خطوط الأنابيب، وتم تدمير "التيار الشمالي"، بينما لم يُسمح للروس بالتحقيق بالحادث".كما يعتقد نائب المستشار النمساوي السابق، بأن "نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، والحكومة ككل، لا يخبرون الناس بالحقيقة فيما يخص نقص الطاقة، عندما يتعلق الأمر بالاضطرابات الصناعية وانقطاع التيار الكهربائي".واختتم ستراش بالقول: "لأنهم سيضطرون حينئذ إلى الاعتراف بأنهم هم أنفسهم مسؤولون عن هذا التطور السلبي".يذكر أن هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، أفاد في وقت سابق، بأن "ألمانيا خسرت نصف الغاز الذي تحتاجه لأن روسيا أغلقت الصنبور وتعطلت خطوط الأنابيب".هذا وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في وقت سابق، إن المحطة الأولى لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا ستبدأ العمل في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، واعتبارا من نهاية عام 2023، ستكون ألمانيا قادرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال "على الأقل" في أربعة أماكن: في موانئ فيلهلمسهافن وبرونسبروتل وستاد ولوبمين. ووفقًا له، فإن هذا سيسمح لألمانيا بالاستقلال عن إمدادات الغاز من روسيا.بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، انخفض تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي" في البداية بشكل كبير، وفي نهاية آب/أغسطس 2022 توقف تماما.
https://sputnikarabic.ae/20221225/نائب-رئيس-البرلمان-الألماني-ألمانيا-تخاطر-بأن-تصبح-مفلسة-ومختلة-بسبب-الإنفاق-الزائد-على-الطاقة--1071562334.html
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العالم, اقتصاد, أخبار ألمانيا
العالم, اقتصاد, أخبار ألمانيا
نائب المستشار النمساوي السابق: ألمانيا تخشى إخبار مواطنيها بحقيقة مشاكل الغاز
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قال نائب المستشار النمساوي السابق، هاينز كريستيان ستراش، إن السلطات الألمانية تخشى إخبار مواطنيها بحقيقة مشاكل الغاز.
وأضاف ستراش في تصريح لـ "سبوتنيك": "أرادت روسيا وكانت مستعدة لمواصلة توصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي وألمانيا، ومع ذلك، منعت أوكرانيا وبولندا المزيد من عمليات التوريد عبر خطوط الأنابيب، وتم تدمير "التيار الشمالي"
، بينما لم يُسمح للروس بالتحقيق بالحادث".
كما يعتقد نائب المستشار النمساوي السابق، بأن "نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، والحكومة ككل، لا يخبرون الناس بالحقيقة فيما يخص نقص الطاقة
، عندما يتعلق الأمر بالاضطرابات الصناعية وانقطاع التيار الكهربائي".
واختتم ستراش بالقول: "لأنهم سيضطرون حينئذ إلى الاعتراف بأنهم هم أنفسهم مسؤولون عن هذا التطور السلبي
".
يذكر أن هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، أفاد في وقت سابق، بأن "ألمانيا خسرت نصف الغاز الذي تحتاجه لأن روسيا أغلقت الصنبور وتعطلت خطوط الأنابيب".
هذا وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس
، في وقت سابق، إن المحطة الأولى لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا ستبدأ العمل في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، واعتبارا من نهاية عام 2023، ستكون ألمانيا قادرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال "على الأقل" في أربعة أماكن: في موانئ فيلهلمسهافن وبرونسبروتل وستاد ولوبمين. ووفقًا له، فإن هذا سيسمح لألمانيا بالاستقلال عن إمدادات الغاز من روسيا.
25 ديسمبر 2022, 00:13 GMT
بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، انخفض تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي" في البداية بشكل كبير، وفي نهاية آب/أغسطس 2022 توقف تماما.