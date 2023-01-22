https://sputnikarabic.ae/20230122/نائب-لبناني-يؤكد-أنه-لا-خلاص-إلا-بالتفاهم-لانتخاب-رئيس-للجمهورية-1072572028.html

نائب لبناني يؤكد أنه لا خلاص إلا بالتفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يؤكد أنه لا خلاص إلا بالتفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية

رأى النائب في البرلمان اللبناني محمد خواجة، أن لبنان بحاجة إلى رئيس إنقاذي لديه رؤية إصلاحية يستطيع أن يقارب المسائل الشائكة والأزمات التي يعيشها اللبنانيون... 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T12:23+0000

2023-01-22T12:23+0000

2023-01-22T12:23+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072466512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c4fdd5c673d122baed5fc6549ea9b0c.jpg

ففي تصريحات لوكالة "سبوتنيك" قال خواجة إن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو أسبوعيًا إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية"، لافتًا إلى أن هناك "تململا والجلسات أصبحت مملة لأنه لا يتغير أي شيء في المشهد، وإذا رصدنا الجلسات ال11 لانتخاب رئيس فهي نفس المشهدية والسيناريو والنتائج، وإذا لم يحدث اختراق باتجاه التفاهم ولو يدعو الرئيس بري إلى 100 جلسة سنخرج بنفس المشهد لأنه لا يمكن استخدام نفس الفرضية وأن تتغير النتائج".وأوضح خواجة أنه "لا يستطيع أي فريق في المجلس النيابي أن يأتي بمفرده برئيس جمهورية، ويتطلب انتخاب رئيس، تفاهما لأن بديل التفاهم هو استمرار مرحلة الشغور إلى ما شاء الله، لذلك الرئيس نبيه بري بختام الجلسة الأولى لانتخاب رئيس دعا للتفاهم لأنه لا يوجد خيار آخر".كما أكد أنه "لو دعا الرئيس بري كل يوم إلى 3 جلسات في اليوم الواحد فلن يتغير شيء، اليوم انتخاب رئيس الجمهورية سيسلك مسلكين، المسلك الأول توفير النصاب الدستوري 86 نائبًا، والمسلك الثاني في الدورة الثانية أن ينتخب ب 65 نائبًا أغلبية مطلقة، وأؤكد أنه لا أحد يملك ال 65 نائبًا".وذكر خواجة أن الفراغ سيستمر لحين الجلوس مع بعض والتفاهم، "بما أنه لا يمكن أي فريق لوحده أن يأتي برئيس جمهورية، فلنجلس ونتفاهم على شخص رئيس الجمهورية القادم، ولنتفق على مواصفات الرئيس أيضَا".كذلك لفت إلى أنه "لا يوجد حدث يحصل في العالم معزول لأن العالم اليوم قرية كونية، ولكن هذه المرة الخارج أقل تأثيرًا من أي استحقاق انتخابي شهده لبنان منذ التأسيس، اليوم العالم كله مشغول بأزماته، ودول الإقليم لديها مشاكلها، هناك فرصة تاريخية أن ننتخب رئيس جمهورية من صنع أيدينا".وبعد أن فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية في جلسته ال 11 قرر النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا الاعتصام داخل البرلمان للمطالبة بعدم إقفال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وفتح دورات متتالية حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي