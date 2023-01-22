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https://sputnikarabic.ae/20230122/نجاح-اختبار-طائرة-تعمل-بالطاقة-الهيدروجينية-الكهربائية-دون-انبعاثات-فيديو-1072562787.html
نجاح اختبار طائرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية الكهربائية دون انبعاثات... فيديو
نجاح اختبار طائرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية الكهربائية دون انبعاثات... فيديو
مع تفاقم أزمة التغير المناخي يزداد الضغط على صناعة الطيران من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T06:40+0000
2023-01-22T06:54+0000
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وحسب شبكة "سي إن إن"، أعلنت شركة "زيرو آفيا" الأمريكية - البريطانية، الخميس الماضي، عن نجاح اختبار طائرتها الهيدروجينية - الكهربائية، ذات المحركين.وأقلعت الطائرة الجديدة "دورنير 228" من مطار كوتسود، غربي إنجلترا، الخميس، وحلقت مدة 10 دقائق حيث وصلت سرعتها إلى 223 كم في الساعة.وصرحت الشركة في بيان أن كل الأنظمة في الطائرة عملت كما هو متوقع منها.وتعتمد الطائرة الجديدة على الهيدروجين المذاب لتزويد خلايا الوقود، وهي التكنولوجيا التي تنهي عمليا مسألة الانبعاثات أثناء التحليق.وتحتوي الطائرة على 19 مقعدا فقط مقارنة بمئات المقاعد التي توفرها الطائرات التقليدية التي تعمل على الوقود، لكنها تعد أكبر طائرة من هذا النوع يعتمد على الطاقة الهيدروجينية - الكهربائية.وتعد الرحلة الناجحة جزءا من مشروع تدعمه الحكومة البريطانية من أجل تطوير طائرات خالية من الانبعاثات تستوعب 9- 19 مسافرا، وقادرة على السفر لمسافة 428 كيلومترا.ويبدو اختبار هذه الطائرة جزءا من السباق نحو إلغاء الكربون من صناعة الطيران، التي تشكل نحو 2.5 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية.
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منوعات

نجاح اختبار طائرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية الكهربائية دون انبعاثات... فيديو

06:40 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 06:54 GMT 22.01.2023)
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مدنية "آن-28"
طائرة مدنية آن-28 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
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مع تفاقم أزمة التغير المناخي يزداد الضغط على صناعة الطيران من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات.
وحسب شبكة "سي إن إن"، أعلنت شركة "زيرو آفيا" الأمريكية - البريطانية، الخميس الماضي، عن نجاح اختبار طائرتها الهيدروجينية - الكهربائية، ذات المحركين.
وأقلعت الطائرة الجديدة "دورنير 228" من مطار كوتسود، غربي إنجلترا، الخميس، وحلقت مدة 10 دقائق حيث وصلت سرعتها إلى 223 كم في الساعة.
وصرحت الشركة في بيان أن كل الأنظمة في الطائرة عملت كما هو متوقع منها.
وتعتمد الطائرة الجديدة على الهيدروجين المذاب لتزويد خلايا الوقود، وهي التكنولوجيا التي تنهي عمليا مسألة الانبعاثات أثناء التحليق.
وتحتوي الطائرة على 19 مقعدا فقط مقارنة بمئات المقاعد التي توفرها الطائرات التقليدية التي تعمل على الوقود، لكنها تعد أكبر طائرة من هذا النوع يعتمد على الطاقة الهيدروجينية - الكهربائية.
وتعد الرحلة الناجحة جزءا من مشروع تدعمه الحكومة البريطانية من أجل تطوير طائرات خالية من الانبعاثات تستوعب 9- 19 مسافرا، وقادرة على السفر لمسافة 428 كيلومترا.
ويبدو اختبار هذه الطائرة جزءا من السباق نحو إلغاء الكربون من صناعة الطيران، التي تشكل نحو 2.5 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية.
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