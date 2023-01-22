https://sputnikarabic.ae/20230122/هاتريك-هالاند-يقود-مانشستر-سيتي-لتخطي-ولفرهامبتون-ومطاردة-آرسنال-في-الدوري-الإنجليزي-1072586398.html
هاتريك هالاند يقود مانشستر سيتي لتخطي ولفرهامبتون ومطاردة آرسنال في الدوري الإنجليزي
هاتريك هالاند يقود مانشستر سيتي لتخطي ولفرهامبتون ومطاردة آرسنال في الدوري الإنجليزي
حقق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، فوزا كبيرا على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة سجلها مهاجمه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
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افتتح هالاند الهاتريك بالتسجيل في الدقيقة 40، من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 49، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للسيتي ليتولى هالاند تنفيذها بنجاح، مسجلًا ثاني أهدافه في شباك ولفرهامبتون.وعاد هالاند ليوقع على الهاتريك الشخصي الخاص به في الدقيقة 54 بعد تمريرة خاطئة من خوسيه سا حارس مرمى ولفرهامبتون.ورفع إيرلينج هالاند رصيده من الأهداف لـ 25 هدفًا في الدوري الإنجليزي، في 20 مباراة خاضها مع فريقه، كما وقع على الهاتريك الرابع له هذا الموسم.وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 45 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال صاحب الصدارة بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.
https://sputnikarabic.ae/20221016/ليفربول-يهزم-مانشستر-سيتي-بهدف-نظيف-لصلاح-فيديو-1069105378.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة
هاتريك هالاند يقود مانشستر سيتي لتخطي ولفرهامبتون ومطاردة آرسنال في الدوري الإنجليزي
18:01 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 18:02 GMT 22.01.2023) تابعنا عبر
حقق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، فوزا كبيرا على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة سجلها مهاجمه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
افتتح هالاند الهاتريك بالتسجيل في الدقيقة 40، من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 49، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للسيتي ليتولى هالاند تنفيذها بنجاح، مسجلًا ثاني أهدافه في شباك ولفرهامبتون.
وعاد هالاند ليوقع على الهاتريك الشخصي الخاص به في الدقيقة 54 بعد تمريرة خاطئة من خوسيه سا حارس مرمى ولفرهامبتون.
16 أكتوبر 2022, 18:28 GMT
ورفع إيرلينج هالاند رصيده من الأهداف لـ 25 هدفًا في الدوري الإنجليزي، في 20 مباراة خاضها مع فريقه، كما وقع على الهاتريك الرابع له هذا الموسم.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 45 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال صاحب الصدارة بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.