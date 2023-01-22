عربي
https://sputnikarabic.ae/20230122/وزير-الخارجية-الجزائري-يلتقي-رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-ويسلمه-رسالة-من-تبون--1072590560.html
وزير الخارجية الجزائري يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويسلمه رسالة من تبون
وزير الخارجية الجزائري يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويسلمه رسالة من تبون
زار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في الجزائر رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، ليبيا، وشارك في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب الذي... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T21:21+0000
2023-01-22T21:21+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
الجزائر
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/09/1050101163_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_011846212795030e80738ec1310fe727.jpg
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها أن زيارة لعمامرة جاءت استجابة لدعوة من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، والتقى عددا من المسؤولين الليبيين، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.ولفت البيان إلى أن لعمامرة نقل للمنفي رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جدد "التزامه بصفته رئيس القمة العربية الحالية بالعمل على تعزيز التضامن مع دولة ليبيا والمساهمة في الجهود الرامية لتمكين الأطراف الليبية من الوصول إلى حل سلمي ينهي الأزمة الراهنة ويضمن استرجاع هذا البلد مكانته الطبيعية على الصعيدين الإقليمي والدولي".واجتمع الوزير الجزائري مع نظيرته الليبية و"تطرق خلاله الطرفان إلى العلاقات الأخوية الجزائرية-الليبية وآفاق تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد القاري".وأشار البيان إلى أن لعمامرة شارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، مؤكدا أن مشاركته مثلت "فرصة للنقاش والتبادل حول متابعة وتنفيذ قرارات القمة العربية التي جرت شهر نوفمبر الفائت بالجزائر، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحة العربية".
https://sputnikarabic.ae/20230119/محادثات-لإنشاء-شبكة-كهرباء-مباشرة-بين-الجزائر-وليبيا-1072474451.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/09/1050101163_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_56241bfb856525165637facdcfdf83ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم

وزير الخارجية الجزائري يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويسلمه رسالة من تبون

21:21 GMT 22.01.2023
© Photo / جامعة الدول العربيةوزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة
وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Photo / جامعة الدول العربية
تابعنا عبرTelegram
زار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في الجزائر رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، ليبيا، وشارك في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب الذي تم عقد في طرابلس.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها أن زيارة لعمامرة جاءت استجابة لدعوة من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، والتقى عددا من المسؤولين الليبيين، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ولفت البيان إلى أن لعمامرة نقل للمنفي رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جدد "التزامه بصفته رئيس القمة العربية الحالية بالعمل على تعزيز التضامن مع دولة ليبيا والمساهمة في الجهود الرامية لتمكين الأطراف الليبية من الوصول إلى حل سلمي ينهي الأزمة الراهنة ويضمن استرجاع هذا البلد مكانته الطبيعية على الصعيدين الإقليمي والدولي".
أسلاك كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
محادثات لإنشاء شبكة كهرباء مباشرة بين الجزائر وليبيا
19 يناير, 13:49 GMT
واجتمع الوزير الجزائري مع نظيرته الليبية و"تطرق خلاله الطرفان إلى العلاقات الأخوية الجزائرية-الليبية وآفاق تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد القاري".
وأشار البيان إلى أن لعمامرة شارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، مؤكدا أن مشاركته مثلت "فرصة للنقاش والتبادل حول متابعة وتنفيذ قرارات القمة العربية التي جرت شهر نوفمبر الفائت بالجزائر، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحة العربية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:48 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала