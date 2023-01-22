https://sputnikarabic.ae/20230122/وزير-الخارجية-الجزائري-يلتقي-رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-ويسلمه-رسالة-من-تبون--1072590560.html
وزير الخارجية الجزائري يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويسلمه رسالة من تبون
وزير الخارجية الجزائري يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويسلمه رسالة من تبون
زار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في الجزائر رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، ليبيا، وشارك في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب الذي... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T21:21+0000
2023-01-22T21:21+0000
2023-01-22T21:21+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
الجزائر
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/09/1050101163_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_011846212795030e80738ec1310fe727.jpg
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها أن زيارة لعمامرة جاءت استجابة لدعوة من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، والتقى عددا من المسؤولين الليبيين، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.ولفت البيان إلى أن لعمامرة نقل للمنفي رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جدد "التزامه بصفته رئيس القمة العربية الحالية بالعمل على تعزيز التضامن مع دولة ليبيا والمساهمة في الجهود الرامية لتمكين الأطراف الليبية من الوصول إلى حل سلمي ينهي الأزمة الراهنة ويضمن استرجاع هذا البلد مكانته الطبيعية على الصعيدين الإقليمي والدولي".واجتمع الوزير الجزائري مع نظيرته الليبية و"تطرق خلاله الطرفان إلى العلاقات الأخوية الجزائرية-الليبية وآفاق تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد القاري".وأشار البيان إلى أن لعمامرة شارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، مؤكدا أن مشاركته مثلت "فرصة للنقاش والتبادل حول متابعة وتنفيذ قرارات القمة العربية التي جرت شهر نوفمبر الفائت بالجزائر، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحة العربية".
https://sputnikarabic.ae/20230119/محادثات-لإنشاء-شبكة-كهرباء-مباشرة-بين-الجزائر-وليبيا-1072474451.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/09/1050101163_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_56241bfb856525165637facdcfdf83ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
وزير الخارجية الجزائري يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويسلمه رسالة من تبون
تابعنا عبر
زار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في الجزائر رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، ليبيا، وشارك في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب الذي تم عقد في طرابلس.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها أن زيارة لعمامرة جاءت استجابة لدعوة من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، والتقى عددا من المسؤولين الليبيين، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية
.
ولفت البيان إلى أن لعمامرة نقل للمنفي رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جدد "التزامه بصفته رئيس القمة العربية الحالية بالعمل على تعزيز التضامن مع دولة ليبيا والمساهمة في الجهود الرامية لتمكين الأطراف الليبية
من الوصول إلى حل سلمي ينهي الأزمة الراهنة ويضمن استرجاع هذا البلد مكانته الطبيعية على الصعيدين الإقليمي والدولي".
واجتمع الوزير الجزائري مع نظيرته الليبية و"تطرق خلاله الطرفان إلى العلاقات الأخوية الجزائرية-الليبية وآفاق تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك
على الصعيد القاري".
وأشار البيان إلى أن لعمامرة شارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، مؤكدا أن مشاركته مثلت "فرصة للنقاش والتبادل حول متابعة وتنفيذ قرارات القمة العربية التي جرت شهر نوفمبر الفائت بالجزائر، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحة العربية".