https://sputnikarabic.ae/20230122/وزير-المالية-الألماني-يحذر-من-خطورة-انفصال-اقتصاد-بلاده-عن-الصين-1072580705.html
وزير المالية الألماني يحذر من خطورة انفصال اقتصاد بلاده عن الصين
وزير المالية الألماني يحذر من خطورة انفصال اقتصاد بلاده عن الصين
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأحد، إنه يتعين على برلين أن تخفض اعتمادها على الصين تدريجيا، لأن الانفصال عن السوق الصيني سيكلف أكبر اقتصاد... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T15:41+0000
2023-01-22T15:41+0000
2023-01-22T15:41+0000
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ونقلت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" عن ليندنر قوله إن "فصل اقتصادنا عن السوق الصيني لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا".وأضاف أن مناطق وأسواق العالم الأخرى يجب أن تصبح تدريجيا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود المقبلة، متابعا: "يجب تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك".تعمل ألمانيا على استراتيجية جديدة للصين تأخذ نظرة أكثر حزم للعلاقات وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا، والتي كانت الشريك التجاري الأول للبلاد منذ عام 2016.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, الصين, اقتصاد
أخبار ألمانيا, العالم, الصين, اقتصاد
وزير المالية الألماني يحذر من خطورة انفصال اقتصاد بلاده عن الصين
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قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأحد، إنه يتعين على برلين أن تخفض اعتمادها على الصين تدريجيا، لأن الانفصال عن السوق الصيني سيكلف أكبر اقتصاد في أوروبا خسائر في الوظائف.
ونقلت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" عن ليندنر قوله إن "فصل اقتصادنا عن السوق الصيني
لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا".
وأضاف أن مناطق وأسواق العالم الأخرى يجب أن تصبح تدريجيا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود المقبلة، متابعا: "يجب تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك".
تعمل ألمانيا على استراتيجية جديدة للصين
تأخذ نظرة أكثر حزم للعلاقات وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا، والتي كانت الشريك التجاري الأول للبلاد منذ عام 2016.