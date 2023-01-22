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وزير المالية الألماني يحذر من خطورة انفصال اقتصاد بلاده عن الصين
وزير المالية الألماني يحذر من خطورة انفصال اقتصاد بلاده عن الصين
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأحد، إنه يتعين على برلين أن تخفض اعتمادها على الصين تدريجيا، لأن الانفصال عن السوق الصيني سيكلف أكبر اقتصاد... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T15:41+0000
2023-01-22T15:41+0000
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ونقلت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" عن ليندنر قوله إن "فصل اقتصادنا عن السوق الصيني لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا".وأضاف أن مناطق وأسواق العالم الأخرى يجب أن تصبح تدريجيا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود المقبلة، متابعا: "يجب تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك".تعمل ألمانيا على استراتيجية جديدة للصين تأخذ نظرة أكثر حزم للعلاقات وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا، والتي كانت الشريك التجاري الأول للبلاد منذ عام 2016.
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أخبار ألمانيا, العالم, الصين, اقتصاد
أخبار ألمانيا, العالم, الصين, اقتصاد

وزير المالية الألماني يحذر من خطورة انفصال اقتصاد بلاده عن الصين

15:41 GMT 22.01.2023
© Sputnik . Алексей Агарышев / الانتقال إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Sputnik . Алексей Агарышев
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قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأحد، إنه يتعين على برلين أن تخفض اعتمادها على الصين تدريجيا، لأن الانفصال عن السوق الصيني سيكلف أكبر اقتصاد في أوروبا خسائر في الوظائف.
ونقلت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" عن ليندنر قوله إن "فصل اقتصادنا عن السوق الصيني لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا".
وأضاف أن مناطق وأسواق العالم الأخرى يجب أن تصبح تدريجيا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود المقبلة، متابعا: "يجب تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك".
تعمل ألمانيا على استراتيجية جديدة للصين تأخذ نظرة أكثر حزم للعلاقات وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا، والتي كانت الشريك التجاري الأول للبلاد منذ عام 2016.
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