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https://sputnikarabic.ae/20230122/وزير-سابق-الصين-ستعتمد-الجنيه-المصري-ضمن-عملاتها-في-هذه-الحالة-1072590669.html
وزير سابق: الصين ستعتمد "الجنيه المصري" ضمن عملاتها في هذه الحالة
وزير سابق: الصين ستعتمد "الجنيه المصري" ضمن عملاتها في هذه الحالة
قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين المصري الأسبق وعضو لجنة الحوار الوطني، إن الصين يمكن أن تتجه لاعتماد الجنيه المصري ضمن عملاتها، أسوة بروسيا. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T21:21+0000
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وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا أن "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الذي يضم الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول تسير نحو المزيد من التأزم".وأوضح أن "الصين يمكن أن تتعرض لما تتعرض له روسيا في الوقت الحالي من عقوبات اقتصادية وحصار في قادم الأيام، وهو ما يعني أن بكين في هذه الحالة ستجد من مصلحتها أن تتم معاملاتها التجارية بعيدا عن هيمنة العملة الأمريكية، وآليات تسوية المدفوعات المرتبطة بالدولار والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية".وتوقع أن يحدث ذلك "خاصة في ظل زيادة حدة الصراع في شرق آسيا حول جزيرة تايوان، باعتبار أن الولايات المتحدة تتربص بالصين على هذا المكان على وجه التحديد".والأربعاء الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل الجنيه المصري.وقال البنك المركزي الروسي في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات، بما في ذلك الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية.
https://sputnikarabic.ae/20230119/ما-تأثير-إدراج-الجنيه-المصري-ضمن-قائمة-العملات-الرسمية-للبنك-المركزي-الروسي؟-1072489378.html
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مصر, أخبار مصر الآن, حصري, الصين, روسيا
مصر, أخبار مصر الآن, حصري, الصين, روسيا

وزير سابق: الصين ستعتمد "الجنيه المصري" ضمن عملاتها في هذه الحالة

21:21 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 21:23 GMT 22.01.2023)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالجنيه المصري
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين المصري الأسبق وعضو لجنة الحوار الوطني، إن الصين يمكن أن تتجه لاعتماد الجنيه المصري ضمن عملاتها، أسوة بروسيا.
وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا أن "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الذي يضم الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول تسير نحو المزيد من التأزم".
وأوضح أن "الصين يمكن أن تتعرض لما تتعرض له روسيا في الوقت الحالي من عقوبات اقتصادية وحصار في قادم الأيام، وهو ما يعني أن بكين في هذه الحالة ستجد من مصلحتها أن تتم معاملاتها التجارية بعيدا عن هيمنة العملة الأمريكية، وآليات تسوية المدفوعات المرتبطة بالدولار والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية".
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وتوقع أن يحدث ذلك "خاصة في ظل زيادة حدة الصراع في شرق آسيا حول جزيرة تايوان، باعتبار أن الولايات المتحدة تتربص بالصين على هذا المكان على وجه التحديد".
والأربعاء الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل الجنيه المصري.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات، بما في ذلك الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية.
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