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https://sputnikarabic.ae/20230122/وفاة-21-أفغانيا-جراء-الإصابة-بمرض-مجهول-في-ولاية-بدخشان-1072569448.html
وفاة 21 أفغانيا جراء الإصابة بمرض مجهول في ولاية بدخشان
وفاة 21 أفغانيا جراء الإصابة بمرض مجهول في ولاية بدخشان
أعلنت الحكومة الأفغانية أن 21 شخصا لقوا حتفهم جراء الإصابة بوباء "مجهول" في ولاية بدخشان، شمال شرقي البلاد. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T11:08+0000
2023-01-22T11:10+0000
أخبار أفغانستان اليوم
تفشي وباء
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وذكر مسؤولون محليون أن منطقة بامير التابعة لمديرية واخان في الولاية تعاني من وباء مجهول لم تتمكن الفرق الصحية من تشخيصه بعد، بحسب وكالة "الاناضول".وأشار المسؤولون إلى أن 21 توفوا جراء الإصابة بالعدوى خلال آخر أسبوعين، وأكدوا استمرار العمل لتشخيص المرض.من جهتها، صرحت وزارة الصحة في حكومة طالبان، أن الفرق الطبية وصلت إلى المنطقة عبر طاجيكستان.تقع منطقة بامير في بدخشان على الحدود مع الصين وباكستان وطاجيكستان يقطنها مواطنون أفغان من أصول قرغيزية.
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أخبار أفغانستان اليوم, تفشي وباء
أخبار أفغانستان اليوم, تفشي وباء

وفاة 21 أفغانيا جراء الإصابة بمرض مجهول في ولاية بدخشان

11:08 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 11:10 GMT 22.01.2023)
© Sputnik . J. Kargyar جرحى ومصابون إثر إنفجار في جاريكار في مستشفى كابول، أفغانستان
 جرحى ومصابون إثر إنفجار في جاريكار في مستشفى كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Sputnik . J. Kargyar
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أعلنت الحكومة الأفغانية أن 21 شخصا لقوا حتفهم جراء الإصابة بوباء "مجهول" في ولاية بدخشان، شمال شرقي البلاد.
وذكر مسؤولون محليون أن منطقة بامير التابعة لمديرية واخان في الولاية تعاني من وباء مجهول لم تتمكن الفرق الصحية من تشخيصه بعد، بحسب وكالة "الاناضول".
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وأشار المسؤولون إلى أن 21 توفوا جراء الإصابة بالعدوى خلال آخر أسبوعين، وأكدوا استمرار العمل لتشخيص المرض.
من جهتها، صرحت وزارة الصحة في حكومة طالبان، أن الفرق الطبية وصلت إلى المنطقة عبر طاجيكستان.
تقع منطقة بامير في بدخشان على الحدود مع الصين وباكستان وطاجيكستان يقطنها مواطنون أفغان من أصول قرغيزية.
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