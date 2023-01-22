https://sputnikarabic.ae/20230122/-عودة-469-نازحا-عراقيا-إلى-محافظة-صلاح-الدين-1072564238.html
عودة 469 نازحا عراقيا إلى محافظة صلاح الدين
عودة 469 نازحا عراقيا إلى محافظة صلاح الدين
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عودة 469 نازحا إلى محافظة صلاح الدين. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T08:13+0000
2023-01-22T08:13+0000
2023-01-22T08:13+0000
أخبار العراق اليوم
نازح عراقي
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جاء هذا في بيان صادر عن وزير الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وجاء في البيان أن: "الوجبة الثانية من النازحين بواقع (469) نازحاً بما يعادل (77) أسرة نازحة من محافظة السليمانية عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في منطقة القره غولي التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".وأوضح البيان أن" العدد الكلي للعائدين أصبح 1016 عائداً بما يعادل 177 أسرة عائدة، بالإضافة إلى شمولهم بمساعدات الإغاثة.وذكرت الوزيرة أن هذه العودة جاءت بتنسيق مع قيادة عمليات سامراء والحكومة المحلية في قضاء الدجيل.كما أشارت إلى مشاركة كافة الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية والخدمية وشيوخ العشائر ووحدة تمكين المرأة بفرع الوزارة في عملية العودة.
https://sputnikarabic.ae/20230110/ملف-النازحين-في-العراق-برميل-بارود-لا-يستطيع-المسؤولون-الاقتراب-منه-1072134800.html
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أخبار العراق اليوم, نازح عراقي
أخبار العراق اليوم, نازح عراقي
عودة 469 نازحا عراقيا إلى محافظة صلاح الدين
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عودة 469 نازحا إلى محافظة صلاح الدين.
جاء هذا في بيان صادر عن وزير الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وجاء في البيان أن: "الوجبة الثانية من النازحين بواقع (469) نازحاً بما يعادل (77) أسرة نازحة من محافظة السليمانية عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في منطقة القره غولي التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".
وأوضح البيان أن" العدد الكلي للعائدين
أصبح 1016 عائداً بما يعادل 177 أسرة عائدة، بالإضافة إلى شمولهم بمساعدات الإغاثة.
وذكرت الوزيرة أن هذه العودة جاءت بتنسيق مع قيادة عمليات سامراء والحكومة المحلية في قضاء الدجيل.
كما أشارت إلى مشاركة كافة الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية والخدمية وشيوخ العشائر ووحدة تمكين المرأة بفرع الوزارة في عملية العودة.