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https://sputnikarabic.ae/20230122/-عودة-469-نازحا-عراقيا-إلى-محافظة-صلاح-الدين-1072564238.html
عودة 469 نازحا عراقيا إلى محافظة صلاح الدين
عودة 469 نازحا عراقيا إلى محافظة صلاح الدين
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عودة 469 نازحا إلى محافظة صلاح الدين. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T08:13+0000
2023-01-22T08:13+0000
أخبار العراق اليوم
نازح عراقي
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جاء هذا في بيان صادر عن وزير الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وجاء في البيان أن: "الوجبة الثانية من النازحين بواقع (469) نازحاً بما يعادل (77) أسرة نازحة من محافظة السليمانية عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في منطقة القره غولي التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".وأوضح البيان أن" العدد الكلي للعائدين أصبح 1016 عائداً بما يعادل 177 أسرة عائدة، بالإضافة إلى شمولهم بمساعدات الإغاثة.وذكرت الوزيرة أن هذه العودة جاءت بتنسيق مع قيادة عمليات سامراء والحكومة المحلية في قضاء الدجيل.كما أشارت إلى مشاركة كافة الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية والخدمية وشيوخ العشائر ووحدة تمكين المرأة بفرع الوزارة في عملية العودة.
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أخبار العراق اليوم, نازح عراقي
أخبار العراق اليوم, نازح عراقي

عودة 469 نازحا عراقيا إلى محافظة صلاح الدين

08:13 GMT 22.01.2023
© AFP 2023 / Marwan Ibrahimنازحون عراقيون يفرون من منطقة الزرقة جنوب كركوك، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
نازحون عراقيون يفرون من منطقة الزرقة جنوب كركوك، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / Marwan Ibrahim
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عودة 469 نازحا إلى محافظة صلاح الدين.
جاء هذا في بيان صادر عن وزير الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وجاء في البيان أن: "الوجبة الثانية من النازحين بواقع (469) نازحاً بما يعادل (77) أسرة نازحة من محافظة السليمانية عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في منطقة القره غولي التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".
وأوضح البيان أن" العدد الكلي للعائدين أصبح 1016 عائداً بما يعادل 177 أسرة عائدة، بالإضافة إلى شمولهم بمساعدات الإغاثة.
وذكرت الوزيرة أن هذه العودة جاءت بتنسيق مع قيادة عمليات سامراء والحكومة المحلية في قضاء الدجيل.
كما أشارت إلى مشاركة كافة الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية والخدمية وشيوخ العشائر ووحدة تمكين المرأة بفرع الوزارة في عملية العودة.
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