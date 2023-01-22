https://sputnikarabic.ae/20230122/8-اختبارات-صحية-يجب-أن-تخضع-لها-النساء-فوق-سن-الأربعين-1072585979.html

8 اختبارات صحية يجب أن تخضع لها النساء فوق سن الأربعين

8 اختبارات صحية يجب أن تخضع لها النساء فوق سن الأربعين

من الشائع الإصابة بظروف صحية مختلفة مع التقدم في العمر، وبالنسبة للنساء فوق سن الأربعين يمكن أن تساعد فحوصات طبية معينة في اكتشاف المشكلات الصحية واتخاذ... 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T17:50+0000

2023-01-22T17:50+0000

2023-01-22T17:50+0000

مجتمع

الصحة

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على سبيل المثال، يمكن أن تساعدك الفحوصات الطبية في اكتشاف ما إذا كنت تعانين من ارتفاع ضغط الدم، والذي لا تظهر له عادة أعراض مبكرة، بحسب موقع "onlymyhealth" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.غالبًا ما ينتهي الأمر بالنساء في الأربعينات من العمر، ومعظمهن من الأمهات اللاتي يميلن أكثر نحو رعاية أسرهن، إلى إهمال صحتهن. ومع ذلك، فإن الاعتناء بنفسك لا يقل أهمية عن الاهتمام بالآخرين. إذا لم تخضعي للاختبار، فقد ينتهي بك الأمر إلى مواجهة المرض في مرحلة لاحقة والتي قد يصعب علاجها.ثمانية اختبارات تشخيصية أساسية للنساء:1. فحص الثديتزداد فرص الإصابة بسرطان الثدي مع تقدم العمر؛ لذلك، يوصى بإجراء تقييم في الوقت المناسب. يمكنك إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية أو التصوير بالموجات فوق الصوتية للكشف عن سرطان الثدي. يمكن أن يساعد الفحص الذاتي للثدي في المنزل مرة كل أسبوعين في تحديد أي كتل غريبة في وقت مبكر ومنع المزيد من تلف الأنسجة.2. فحص ضغط الدمينتشر ارتفاع ضغط الدم لدى معظم النساء في منتصف العمر، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية إذا لم يتم فحصه.3. فحص عنق الرحم أو فحص الحوضيجب أن تجري فحصا كاملا للحوض واختبار مسحة عنق الرحم وإجراء اختبارات لفيروس الورم الحليمي البشري لمنع خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم. يساعد اختبار المسحة في فحص الخلايا الموجودة في عنق الرحم والتي يمكن أن تكشف عن خطر الإصابة بالسرطان. يمكن لفحص الحوض أن يشمل الرحم وعنق الرحم والمبيضين والمهبل والأعضاء التناسلية الأخرى.4. اختبار الغدة الدرقيةتعاني معظم النساء من حالات صحية مثل تساقط الشعر وزيادة الوزن والإرهاق في منتصف العمر. يمكن أن يكون قصور الغدة الدرقية سببا شائعا لمثل هذه الحالات. الغدة الدرقية هي المسؤولة عن التحكم في عملية التمثيل الغذائي في الجسم. يجب على النساء إجراء هذا الاختبار مرة كل ثلاث سنوات بعد تجاوزهن الأربعين.5. مستوى السكر في الدمتزداد فرص إصابتك بمرض السكري إذا لم تكوني تعتنين بنظامك الغذائي خلال شبابك. يؤثر تناول الأطعمة غير الصحية على البنكرياس ويزيد من مستويات السكر في الدم. لذلك، يجب عليك فحص مستويات السكر في الدم لعلاج مرض السكري.6. سرطان المبيضحالة صحية شائعة أخرى تعاني منها النساء في الأربعينات من أعمارهن هي سرطان المبيض. يحدث هذا بشكل رئيسي بعد انقطاع الطمث، عندما يكون هناك تغيير في خلايا الحمض النووي في جسمك. يجب إجراء هذا الاختبار قبل بلوغ سن اليأس للوقاية من سرطان المبيض.7. هشاشة العظامتفقد عظامك كثافتها مع تقدمك في العمر مما قد يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام. هذا يجعل عظامك هشة وضعيفة ويزيد من فرص الكسر والإصابة. يمكن تحديد كثافة عظامك بمساعدة فحص يسمى "DEXA".8. فحص الكوليستروليجب إجراء فحص الكوليسترول لقياس نسبته ومعدل الدهون الثلاثية في الدم. يمكن أن يزيد ارتفاع الكوليسترول في الدم من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

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