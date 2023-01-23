https://sputnikarabic.ae/20230123/آبل-تخطط-لتجميع-حوالي-25-من-هواتف-آيفون-في-الهند-1072623951.html

"آبل" تخطط لتجميع حوالي 25% من هواتف "آيفون" في الهند

"آبل" تخطط لتجميع حوالي 25% من هواتف "آيفون" في الهند

كشف وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، اليوم الاثنين، أن شركة "آبل" الأمريكية تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية في الهند، بحيث تقوم الدولة الآسيوية بتجميع حوالي ربع... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T15:33+0000

2023-01-23T15:33+0000

2023-01-23T15:33+0000

مجتمع

شركة آبل

منوعات

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وقال: "إن شركة "آبل" بمثابة قصة نجاح، وهي من الأساس تقوم بتصنيع من 5 إلى 6% من هواتف "آيفون" في الهند، وإذا لم أكن مخطئا فإنهم يستهدفون زيادة الإنتاج في البلاد إلى 25%"، وفقا لصحيفة "إنديان إكسبريس".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت شركة "آبل" أنها مستعدة لإطلاق أحدث إصداراتها من "آيفون 14" في الهند، ومن المفترض أن يتم تجميع الأجهزة في مصنع "فوكسكون" بالقرب من مدينة تشيناي الهندية.وتعد "فوكسكون" هي أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات التعاقدية، كما أنها المُجمِّع الرئيسي لشركة "آبل" في العالم.ووفقا لتقارير شركة "جي بي مورغان"، فمن المرجح أن يتم نقل حوالي 5% من تصنيع هاتف "آيفون 14" الخاص بشركة "آبل" إلى الهند خلال العام الحالي 2023، بداية من نهاية العام الماضي، لتصل النسبة إلى 25% بحلول عام 2025.كما تخطط "آبل" في عام 2025، لتجميع 25% تقريبا من كافة أجهزتها الذكية، خارج حدود الصين.

https://sputnikarabic.ae/20230108/بعد-بدئها-إنتاج-آيفون-أبل-تفتتح-أول-متاجرها-في-الهند-1072036813.html

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