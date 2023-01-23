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https://sputnikarabic.ae/20230123/آبل-تخطط-لتجميع-حوالي-25-من-هواتف-آيفون-في-الهند-1072623951.html
"آبل" تخطط لتجميع حوالي 25% من هواتف "آيفون" في الهند
"آبل" تخطط لتجميع حوالي 25% من هواتف "آيفون" في الهند
كشف وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، اليوم الاثنين، أن شركة "آبل" الأمريكية تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية في الهند، بحيث تقوم الدولة الآسيوية بتجميع حوالي ربع... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T15:33+0000
2023-01-23T15:33+0000
مجتمع
شركة آبل
منوعات
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وقال: "إن شركة "آبل" بمثابة قصة نجاح، وهي من الأساس تقوم بتصنيع من 5 إلى 6% من هواتف "آيفون" في الهند، وإذا لم أكن مخطئا فإنهم يستهدفون زيادة الإنتاج في البلاد إلى 25%"، وفقا لصحيفة "إنديان إكسبريس".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت شركة "آبل" أنها مستعدة لإطلاق أحدث إصداراتها من "آيفون 14" في الهند، ومن المفترض أن يتم تجميع الأجهزة في مصنع "فوكسكون" بالقرب من مدينة تشيناي الهندية.وتعد "فوكسكون" هي أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات التعاقدية، كما أنها المُجمِّع الرئيسي لشركة "آبل" في العالم.ووفقا لتقارير شركة "جي بي مورغان"، فمن المرجح أن يتم نقل حوالي 5% من تصنيع هاتف "آيفون 14" الخاص بشركة "آبل" إلى الهند خلال العام الحالي 2023، بداية من نهاية العام الماضي، لتصل النسبة إلى 25% بحلول عام 2025.كما تخطط "آبل" في عام 2025، لتجميع 25% تقريبا من كافة أجهزتها الذكية، خارج حدود الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230108/بعد-بدئها-إنتاج-آيفون-أبل-تفتتح-أول-متاجرها-في-الهند-1072036813.html
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شركة آبل, منوعات
شركة آبل, منوعات

"آبل" تخطط لتجميع حوالي 25% من هواتف "آيفون" في الهند

15:33 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / Brittany Hosea-Smallإطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
© AFP 2023 / Brittany Hosea-Small
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كشف وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، اليوم الاثنين، أن شركة "آبل" الأمريكية تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية في الهند، بحيث تقوم الدولة الآسيوية بتجميع حوالي ربع هواتفها الذكية.
وقال: "إن شركة "آبل" بمثابة قصة نجاح، وهي من الأساس تقوم بتصنيع من 5 إلى 6% من هواتف "آيفون" في الهند، وإذا لم أكن مخطئا فإنهم يستهدفون زيادة الإنتاج في البلاد إلى 25%"، وفقا لصحيفة "إنديان إكسبريس".
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت شركة "آبل" أنها مستعدة لإطلاق أحدث إصداراتها من "آيفون 14" في الهند، ومن المفترض أن يتم تجميع الأجهزة في مصنع "فوكسكون" بالقرب من مدينة تشيناي الهندية.
وتعد "فوكسكون" هي أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات التعاقدية، كما أنها المُجمِّع الرئيسي لشركة "آبل" في العالم.
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بعد بدئها إنتاج "آيفون"... "أبل" تفتتح أول متاجرها في الهند
8 يناير, 07:30 GMT
ووفقا لتقارير شركة "جي بي مورغان"، فمن المرجح أن يتم نقل حوالي 5% من تصنيع هاتف "آيفون 14" الخاص بشركة "آبل" إلى الهند خلال العام الحالي 2023، بداية من نهاية العام الماضي، لتصل النسبة إلى 25% بحلول عام 2025.
كما تخطط "آبل" في عام 2025، لتجميع 25% تقريبا من كافة أجهزتها الذكية، خارج حدود الصين.
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