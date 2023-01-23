https://sputnikarabic.ae/20230123/أردوغان-ليس-على-السويد-انتظار-موافقتنا-على-عضويتها-بالناتو-بعد-حرق-نسخة-من-القرآن-1072626621.html
أردوغان: ليس على السويد انتظار موافقتنا على عضويتها بالناتو بعد حرق نسخة من القرآن
أردوغان: ليس على السويد انتظار موافقتنا على عضويتها بالناتو بعد حرق نسخة من القرآن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن على السويد ألا تنتظر من بلاده الموافقة على عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في أعقاب واقعة حرق المصحف... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T16:40+0000
2023-01-23T16:40+0000
2023-01-23T16:52+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وصرح أردوغان عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "ليس على السويد انتظار موافقتنا على عضويتها في الناتو بعد حرق نسخة من القرآن الكريم أمام سفارتنا في ستوكهولم".وتابع قائلا إن حرق نسخة من القرآن الكريم "مسألة دينية ووطنية بالنسبة لنا.. وإهانة للمسلمين".وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم أمس الجمعة، لـ "الأناضول"، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت الماضي.بالودان، الذي يرأس حزب سترام كورس (الخط المتشدد) اليميني المتطرف في الدنمارك ويحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية، هو شخصية مثيرة للجدل.في عام 2020، أدين بالعنصرية وحُكم عليه بالسجن بعد أن نشر مقاطع فيديو معادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لحزبه.على الرغم من أن بالودان قد استأنف الحكم، إلا أن المحكمة الدنماركية العليا ما زالت تؤيد القرار، ووجدت السياسي مذنبا بالعنصرية.في سبتمبر/ أيلول 2020، مُنع بالودان من دخول السويد لمدة عامين. في أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، منع من دخول ألمانيا لبعض الوقت بعد أن أعلن عن خطط لتنظيم مظاهرة استفزازية مناهضة للمسلمين في برلين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/روسيا-تدين-حرق-القرآن-من-قبل-المتطرفين-في-ستوكهولم-وتدعو-إلى-اتخاذ-إجراءات-1072626141.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, السويد, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, السويد, رجب طيب أردوغان
أردوغان: ليس على السويد انتظار موافقتنا على عضويتها بالناتو بعد حرق نسخة من القرآن
16:40 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 16:52 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن على السويد ألا تنتظر من بلاده الموافقة على عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في أعقاب واقعة حرق المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.
أنطاكيا - سبوتنيك. وصرح أردوغان عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "ليس على السويد انتظار موافقتنا على عضويتها في الناتو بعد حرق نسخة من القرآن الكريم
أمام سفارتنا في ستوكهولم".
وتابع قائلا إن حرق نسخة من القرآن الكريم "مسألة دينية ووطنية بالنسبة لنا.. وإهانة للمسلمين".
وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف
أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.
وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم أمس الجمعة، لـ "الأناضول"، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت الماضي.
بالودان، الذي يرأس حزب سترام كورس (الخط المتشدد) اليميني المتطرف في الدنمارك ويحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية، هو شخصية مثيرة للجدل.
في عام 2020، أدين بالعنصرية وحُكم عليه بالسجن بعد أن نشر مقاطع فيديو معادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لحزبه.
على الرغم من أن بالودان قد استأنف الحكم، إلا أن المحكمة الدنماركية العليا ما زالت تؤيد القرار، ووجدت السياسي مذنبا بالعنصرية.
في سبتمبر/ أيلول 2020، مُنع بالودان من دخول السويد لمدة عامين. في أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، منع من دخول ألمانيا لبعض الوقت بعد أن أعلن عن خطط لتنظيم مظاهرة استفزازية مناهضة للمسلمين في برلين.