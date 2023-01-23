أردوغان يعلق على حرق المصحف في السويد ويصفه بـ"الفعل القبيح"
16:51 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 16:52 GMT 23.01.2023)
© Sputnik . Sergei Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
© Sputnik . Sergei Bobylev/
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن واقعة حرق المصحف أمام السفارة التركي في ستوكهولم هو "فعل قبيح"، مؤكدا أنه "لا يمتلك أي شخص حرية إهانة مقدسات المسلمين أو الأديان الأخرى".
وقال أردوغان، اليوم الاثنين، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إن حرق المصحف "مسألة دينية ووطنية بالنسبة لنا.. وإهانة للمسلمين".
وأضاف: "منذ الحملات الصليبية تساوي أوروبا بين مفهومي الإسلام والأتراك، ونحن فخورون بهذه المساواة".
#عاجل | أردوغان: الفعل القبيح في السويد (حرق نسخة من القرآن) هو إهانة ضد كل من يحترم الحقوق والحريات الأساسية للناس وعلى رأسهم المسلمين— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 23, 2023
وأشار الرئيس التركي إلى أن "الفعل القبيح في السويد (حرق نسخة من القرآن) هو إهانة ضد كل من يحترم الحقوق والحريات الأساسية للناس وعلى رأسهم المسلمين".
وتابع:
"إذا كانت السويد تحب كثيرا أعضاء التنظيم الإرهابي وأعداء الإسلام، فنوصيها بأن تلجأ إلى هؤلاء في الدفاع عنها".
وأضاف: "إذا كنتم لا تحترمون المعتقدات الدينية لتركيا أو المسلمين، فلا تنتظروا منا أي دعم فيما يتعلق بعضويتكم في الناتو".
وقال: "القرآن الكريم الذي يحفظه ربنا لن يتضرر أبدا إذا أحرقت نسخة منه من قبل أحد بقايا الصليبيين".
وأكد أن "على السويد ألا تنتظر من بلاده الموافقة على عضويتها في حلف شمال الأطلسي".
وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.