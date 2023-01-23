https://sputnikarabic.ae/20230123/أستراليا-تخطط-لإنفاق-مليار-دولار-على-الألغام-البحرية-لمواجهة-النفوذ-الصيني-1072619745.html
أستراليا تخطط لإنفاق مليار دولار على الألغام البحرية لمواجهة "النفوذ الصيني"
أستراليا تخطط لإنفاق مليار دولار على الألغام البحرية لمواجهة "النفوذ الصيني"
قالت وزارة الدفاع الأسترالية، اليوم الاثنين، إنها تخطط لإنفاق ما يصل إلى مليار دولار على ألغام بحرية متطورة لحماية ممراتها المائية وموانئها وسط "تزايد نفوذ... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T14:03+0000
2023-01-23T14:03+0000
2023-01-23T14:03+0000
العالم
أستراليا
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رصد عسكري
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وذكرت الوزارة لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد": "يعمل الدفاع على تسريع عملية الاستحواذ على ألغام بحرية ذكية".وأضافت أن هذه الألغام ستساعد على تأمين خطوط الاتصال البحرية وحماية أساليب البحرية الأسترالية، حيث تعد القدرة الحديثة للألغام البحرية رادعا مهما "للمعتدين المحتملين".وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أنه من المتوقع أن تنفق أستراليا ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار على الألغام، مضيفةً أنه سيكون أول استثمار كبير لأستراليا في الألغام البحرية منذ حرب فيتنام.وفقا للتقرير، ستشتري أستراليا ألغاما يمكن تفعيلها عن بُعد وإبطال مفعولها بمجرد زرعها، مما يسمح للسفن التجارية والبحرية المسالمة بالمرور بأمان.في أغسطس/ آب ، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن بلاده يجب أن تشتري أسلحة فتاكة كافية لمنع هجوم للعدو. وفي الشهر الجاري، قالت الحكومة الأسترالية إنها ستنفق ما يصل إلى ملياري دولار لتعزيز قدرتها الصاروخية.
https://sputnikarabic.ae/20221114/زعيما-الصين-وأستراليا-يلتقيان-لأول-مرة-منذ-6-سنوات-وسط-آمال-في-كسر-جمود-العلاقات-1070150518.html
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العالم, أستراليا, الصين, رصد عسكري
العالم, أستراليا, الصين, رصد عسكري
أستراليا تخطط لإنفاق مليار دولار على الألغام البحرية لمواجهة "النفوذ الصيني"
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قالت وزارة الدفاع الأسترالية، اليوم الاثنين، إنها تخطط لإنفاق ما يصل إلى مليار دولار على ألغام بحرية متطورة لحماية ممراتها المائية وموانئها وسط "تزايد نفوذ الصين" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وذكرت الوزارة لصحيفة
"سيدني مورنينغ هيرالد": "يعمل الدفاع على تسريع عملية الاستحواذ على ألغام بحرية ذكية".
وأضافت أن هذه الألغام ستساعد على تأمين خطوط الاتصال البحرية وحماية أساليب البحرية الأسترالية، حيث تعد القدرة الحديثة للألغام البحرية رادعا مهما "للمعتدين المحتملين".
14 نوفمبر 2022, 10:44 GMT
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أنه من المتوقع أن تنفق أستراليا ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار على الألغام، مضيفةً أنه سيكون أول استثمار كبير لأستراليا في الألغام البحرية منذ حرب فيتنام.
وفقا للتقرير، ستشتري أستراليا
ألغاما يمكن تفعيلها عن بُعد وإبطال مفعولها بمجرد زرعها، مما يسمح للسفن التجارية والبحرية المسالمة بالمرور بأمان.
في أغسطس/ آب ، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن بلاده يجب أن تشتري أسلحة فتاكة كافية لمنع هجوم للعدو. وفي الشهر الجاري، قالت الحكومة الأسترالية إنها ستنفق ما يصل إلى ملياري دولار لتعزيز قدرتها الصاروخية
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