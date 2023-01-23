https://sputnikarabic.ae/20230123/ألمانيا-تعلن-استعدادها-لتزويد-أوكرانيا-بدبابات-عبر-دول-ثالثة-1072600177.html

ألمانيا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بدبابات عبر دول ثالثة

ألمانيا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بدبابات عبر دول ثالثة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن بلادها مستعدة للسماح لدول ثالثة بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد ألمانية الصنع إذا تم تقديم أي طلبات من هذا... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T08:21+0000

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سبوتنيك. وأوضحت بيربوك لمحطة LCI الفرنسية، أمس الأحد، إنه "في الوقت الحالي لا يوجد طلب للدبابات، لكن إذا طُلب منا، فلن نعارض".يشار إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، كان قد قال، يوم الخميس الماضي، في مقابلة مع محطة "بولسات" البولندية إن وارسو يمكن أن تنقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا دون موافقة ألمانيا.من جانبه، صرح وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، أمس الأحد، بأن برلين قد تتخذ قرارا قريبا بشأن توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ألمانيا تمنع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة، والتي من المرجح أن تطيل القتال حتى الربيع المقبل. وذكر بوريل في تصريحات لصحيفة "الدياريو" الإسبانية: "أنا شخصيا أعتقد أنه في الوضع الحالي، تحتاج أوكرانيا إلى إمداد الدبابات حتى تتمكن ليس فقط من احتواء (الضربات الروسية)، ولكن أيضا صدها".وأردف: "لم يتم اتخاذ هذا القرار السياسي بعد، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم رغبة ألمانيا، ولكن إذا لم يحدث هذا، فإن الأزمة ستستمر حتى الربيع المقبل، حيث من المحتمل أن تحاول روسيا بدء هجوم جديد".

https://sputnikarabic.ae/20230121/دول-البلطيق-تستجدي-ألمانيا-لتزويد-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-1072542337.html

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