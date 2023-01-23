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https://sputnikarabic.ae/20230123/أمين-حلف-الناتو-يبحث-مع-وزير-الدفاع-الألماني-الجديد-توريد-الدبابات-إلى-أوكرانيا-1072635904.html
أمين حلف الناتو يبحث مع وزير الدفاع الألماني الجديد توريد الدبابات إلى أوكرانيا
أمين حلف الناتو يبحث مع وزير الدفاع الألماني الجديد توريد الدبابات إلى أوكرانيا
يجتمع وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ألمانيا لمواصلة بحث قضية توريد الدبابات... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T23:50+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال الأمين العام لحلف الناتو: "إنه يمكن اتخاذ قرارات بشأن تسليم أسلحة ثقيلة إلى كييف".هذا ودعا وزراء خارجية ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا السبت، ألمانيا، إلى سرعة تقديم دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، لمواجهة القوات الروسية.وتأتي دعوة وزراء خارجية دول البلطيق، بعدما أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا، الذي عُقد في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن سماح برلين بإمداد كييف بدبابات "ليوبارد" الألمانية، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن برلين ستواصل دراسة هذه المسألة.
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الناتو, أخبار ألمانيا, العالم
الناتو, أخبار ألمانيا, العالم

أمين حلف الناتو يبحث مع وزير الدفاع الألماني الجديد توريد الدبابات إلى أوكرانيا

23:50 GMT 23.01.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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يجتمع وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ألمانيا لمواصلة بحث قضية توريد الدبابات إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال الأمين العام لحلف الناتو: "إنه يمكن اتخاذ قرارات بشأن تسليم أسلحة ثقيلة إلى كييف".
هذا ودعا وزراء خارجية ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا السبت، ألمانيا، إلى سرعة تقديم دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، لمواجهة القوات الروسية.
وتأتي دعوة وزراء خارجية دول البلطيق، بعدما أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا، الذي عُقد في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن سماح برلين بإمداد كييف بدبابات "ليوبارد" الألمانية، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن برلين ستواصل دراسة هذه المسألة.
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