https://sputnikarabic.ae/20230123/أوكرانيا-تعلن-حاجتها-إلى-عدة-مئات-من-الدبابات-الغربية-1072625707.html

أوكرانيا تعلن حاجتها إلى عدة مئات من الدبابات الغربية

أوكرانيا تعلن حاجتها إلى عدة مئات من الدبابات الغربية

أعلن رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، أن أوكرانيا بحاجة إلى عدة مئات من الدبابات الغربية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T16:17+0000

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2023-01-23T16:17+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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وأضاف يرماك على قناته في "تلغرام": "نحن بحاجة ليس إلى 10-20 دبابة، بل إلى عدة مئات".ووصف رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، في وقت سابق الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة بأنها حاسمة لمسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، داعيا إلى إمداد كييف بجميع الأسلحة اللازمة، بما في ذلك الدبابات.يشار إلى أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال أمس الأحد، إن ألمانيا تمنع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة، والتي من المرجح أن تطيل القتال حتى الربيع المقبل.يذكر أنه، في الأسبوع الماضي، عقد اجتماع لمجموعة الاتصال التابعة للناتو في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا، حيث تمت مناقشة مسألة زيادة المساعدة العسكرية لكييف. لكن المشاركين فشلوا في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن توريد الدبابات الألمانية. وقد امتنعت برلين حتى الآن عن القيام بذلك، على الرغم من حقيقة أن الضغط على المستشار أولاف شولتس قد ازداد بشكل كبير.

https://sputnikarabic.ae/20230120/ألمانيا-تبتكر-ذريعة-جديدة-لعدم-تسليم-أوكرانيا-دبابات-1072507629.html

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